Ford Crasa inaugura showroom temporário no Shopping Riomar Fortaleza

Com foco em apresentar um conceito premium para o público cearense, a Ford Crasa inaugurou novo showroom no Riomar Fortaleza. Com design minimalista e modelo pop-up, o espaço está localizado no piso L1 do estabelecimento. A iniciativa foi lançada no dia 1º deste mês e segue até o dia 30 de novembro.

No showroom, os clientes têm acesso a cinco veículos de alto padrão: Maverick, Bronco, Mustang, Territory e Ranger. No local, os visitantes podem agendar test drives para conhecer cada um dos modelos.

“A Ford Crasa escolheu o modelo pop-up para se aproximar do público de forma mais dinâmica e inovadora, levando a marca para um local de grande fluxo de pessoas, que é o caso do shopping Riomar Fortaleza. Essa estratégia permite expandir a visibilidade da marca em Fortaleza, atraindo novos clientes e reforçando a presença da marca no mercado local”, pontua Tiago Costa, gerente de marketing da empresa.

"A abertura do showroom no Shopping RioMar Fortaleza marca um importante passo na estratégia da Ford Crasa de reposicionar sua marca no estado, com foco em qualidade, inovação e uma experiência de atendimento de excelência", comenta Lucas Rolim, diretor comercial da Ford Crasa.

Prêmio Empresas que Cuidam: Unimed Fortaleza prorroga inscrições

Legenda: A cerimônia de entrega está marcada para o dia 21 de novembro Foto: Otacílio Tavares

Voltado para reconhecer organizações cearenses que se destacaram por ações que promovem a saúde e o bem-estar entre os colaboradores, o Prêmio Empresas que Cuidam, da Unimed Fortaleza, está com as inscrições prorrogadas até 20 de setembro.

As inscrições podem ser feitas no site oficial do prêmio e a cerimônia de entrega está marcada para o dia 21 de novembro, no BS Design.

Três categorias são contempladas: Empresa Mercado, Empresa Cliente Unimed Fortaleza e Profissional de RH. As duas primeiras avaliam projetos implantados nos últimos 12 meses, que apresentem resultados positivos na qualidade de vida dos colaboradores.

Na categoria Profissional de RH, a seleção será via votação popular, no mês de novembro, para destacar profissionais que impactaram o setor de Recursos Humanos.

Os ganhadores do 1º, 2º e 3º lugar receberão o Troféu Prêmio Empresas que Cuidam, correspondente à sua categoria e porte. Já os grandes vencedores, ou seja, os que conquistarem o 1º lugar em cada modalidade (Empresa Cliente Unimed Fortaleza e Empresa Mercado) e em cada subcategoria (Pequeno, Médio e Grande Porte), serão premiados também com benefícios exclusivos, incluindo quatro ingressos para a edição 2025 do Café com RH da Unimed Fortaleza, participação no Painel dos Cases Vencedores durante o evento e contrato de um ano com a Unimed Urgente Área Protegida, conforme as regras de cobertura do regulamento.

Grupo Aço Cearense renova marcas alinhadas ao novo rebranding

Legenda: O novo design das marcas foi elaborado pelo setor de marketing da empresa Foto: Divulgação

Iniciado há dois anos, o rebranding do Grupo Aço Cearense foi concluído. A nova identidade das quatro marcas - Aço Cearense, Sinobras, Sinobras Florestal e Instituto Aço Cearense - busca apresentar melhorias na visualização para o público e representar as mudanças pelas quais o Grupo passou.

As novas fontes foram redesenhadas, com tons mais amistosos e sendo padrão para todas as empresas. Para realizar o processo, uma empresa de branding foi contratada e, a partir dessa consultoria, o setor de marketing da Aço realizou o redesign das marcas.

“Ao longo de nossa trajetória, contribuímos para o desenvolvimento do nosso país, fomentando o crescimento dos nossos clientes. Esse caminho foi marcado pela coragem e valores, como humildade, trabalho seguro, integridade e determinação. Todos esses componentes inspiraram as novas marcas, que demonstram uma companhia inquieta que sabe de seu legado e projeta um futuro ainda mais promissor para seus negócios e o país”, comenta Ricardo Dias, diretor de marketing do Grupo Aço Cearense.

Atualmente, o Grupo Aço Cearense conta com mais de 4.500 funcionários e faturamento anual na casa dos R$ 6 bilhões.