Espetáculo inclusivo do Circo Celestia promove experiência para público com TEA, TDAH e PCDs

No último dia 16 de fevereiro, o Circo Celestia realizou um espetáculo inclusivo voltado para o público com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Pessoas com Deficiência (PCDs).

Na ocasião, o espetáculo contou com luzes e sons suavizados, como forma de reduzir os estímulos que pudessem causar incômodo nos presentes. Não havia luzes intensas piscando e o som foi reduzido em 90%, segundo a organização do espetáculo.

Já as performances de motos e equipamentos de grande impacto foram retiradas do repertório para tornar o ambiente mais tranquilo. Os palhaços também fizeram adaptações para as interações com o público.

De acordo com Bryan Stevanovich, diretor do Circo Celestia, a recepção das famílias foi positiva. “Uma mamãe falou que nunca viu seu filho assistir um espetáculo do início ao fim. Isso me marcou.”

Na última segunda-feira (24), o Circo realizou outra ação especial, com a ida dos artistas até o Lar Torres de Melo, para que os idosos acolhidos pela instituição tivessem a oportunidade de conferir todo o talento e habilidade dos circenses.

“Muitas pessoas querem ir até o circo, ficam sabendo por meio de redes de comunicação que o circo está na cidade, não tem condição, muitas não podem vir, então o circo vai até elas”, encerra o diretor.

Ivna Moraes assume como diretora da Mota Machado

Legenda: Ivna Moraes será diretora de Marketing, Comercial, Incorporação e Sucesso do Cliente Foto: Divulgação

Com mais de 15 anos de experiência no mercado, a executiva Ivna Moraes assume como nova diretora de Marketing, Comercial, Incorporação e Sucesso do Cliente da construtora Mota Machado.

Com experiência em vendas, estratégias comerciais, marketing, branding e desenvolvimento de novos negócios, a nova gestora já atuou em empresas como Odebrecht, Colmeia, Terra Brasilis, Alliance e Moura Dubeux. Em 2021, recebeu o prêmio de maior VDV de Fortaleza pela Lopes Imobilis.