Dia do Mídia: profissionais refletem sobre desafios e cotidiano do mercado

Comemorado nesta sexta-feira (21), o Dia do Mídia celebra os profissionais responsáveis pelo planejamento de ações de campanhas de publicidade em diferentes meios de comunicação, on-line ou offline, se valendo de pesquisas e dados que resultem em ações assertivas.

Para comentar o dia a dia da profissão, esta coluna conversou com três mídias de agências de comunicação de Fortaleza sobre os desafios do mercado local, as particularidades e o dinamismo da profissão.

De acordo com Natália Rodrigues, mídia da agência Temprano/Delantero, a produção de um planejamento de mídia, por exemplo, envolve a realização de estudos e um conhecimento específico de cada veículo e as diferentes plataformas nas quais aquela ação será distribuída.

“Nosso dia a dia envolve planejamentos, análise de dados, compra de espaços publicitários, além de planilhas, negociações e reuniões. Acredito que pelo menos para grande parte dos profissionais, nossa rotina pode variar bastante de um dia para outro, mas com certeza nos viramos nos 30, literalmente, seja entre spots e vts”, detalha Natália.

Em relação a sobre como é feita a curadoria dos canais de distribuição para cada cliente, Natália ressalta que é feito um estudo do público, para se saber com quem se vai falar, a partir do orçamento disponibilizado.

Já Suzanne Navarro, mídia da Bando Propaganda, reforça que um planejamento bem executado é sempre feito com auxílio de ferramentas de pesquisa de audiência, no caso de veículos de comunicação, e ferramentas de hábitos de consumo e penetração dos meios.

“Combinado a essas informações, é essencial seguir um conjunto de práticas bem estruturadas e estratégicas, para que consigamos compor um mix de mídia que se complementem e de fato alcancem o objetivo desejado”, pontua Suzanne.

As mudanças dos hábitos de consumo pelo público impactam diretamente no trabalho do profissional de mídia, além das novas ferramentas que surgem no mercado. “Precisamos nos integrar a essas novas tecnologias, utilizar os dados de pesquisas de uma forma mais estratégica e nos adaptar rapidamente a esse ambiente que sempre estará em constante mudança, para que consigamos de fato entender a quem queremos impactar e fazer isso com assertividade”, reflete Suzanne.

Mercado Ceará

Para Suzanne Navarro, mercados de outros estados promovem uma maior divisão dos departamentos, com profissionais responsáveis pela compra, outro pelo planejamento, outro pela execução, enquanto no Ceará, o mídia acaba reunindo todas essas funções. “Se tornando, ao meu ver, um profissional mais completo e mais preparado para qualquer mercado de outra região.”

“Diante da pulverização de canais, a atenção do consumidor está cada vez mais dividida. Colocar a marca do cliente em posição de destaque na mente do consumidor tem exigido de nós, profissionais de mídia, muito mais ousadia e criatividade para sair do lugar comum.”, explica Grace Cardoso, diretora de Mídia da Advance Comunicação.

A diretora de mídia finaliza apontando que é preciso ter habilidades analíticas, conhecimento de mercado, capacidade de negociação e tomada de decisões para alcançar os objetivos propostos na campanha.