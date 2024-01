Com cotas de patrocínio fechadas, SVM transmite o Campeonato Cearense a partir de sábado (20)

A partir do próximo sábado (20), às 16 horas, a TV Verdes Mares volta a transmitir o Campeonato Cearense, com a disputa entre Fortaleza e Horizonte. Com as altas expectativas pelo campeonato, 6 grandes anunciantes fecharam as cotas de patrocínio disponíveis para a transmissão do evento. São eles: Normatel, Brisanet, Bet Nacional, Esmaltec, Minalba e Nacional Gás.

Os patrocinadores irão realizar ativações e inserções das marcas antes, durante e após cada transmissão das partidas, com presença na tv, rádio e internet. Após o sucesso da comercialização das seis cotas iniciais, uma sétima foi aberta e segue disponível.

Em novembro de 2023, o Sistema Verdes Mares voltou a ser detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Cearense. Além da TVM, as partidas poderão ser conferidas pelo ge.globo/ce, com a cobertura completa pelo Diário do Nordeste, Verdinha FM e TV Diário.

Em entrevista para a coluna, os anunciantes explicam suas expectativas e projetos para o Campeonato Cearense 2024. Confira.

Brisanet

No caso da Brisanet, que patrocina o campeonato pela primeira vez, entre os fatores para a decisão de formar parceria foram objetivos como visibilidade e reconhecimento da marca, fortalecimento da Brisanet com o futebol cearense e oportunidades comerciais.

“A Brisanet já é patrocinadora dos dois maiores times de futebol do estado (Fortaleza e Ceará). Ser patrocinadora oficial do campeonato reforça o nosso compromisso com o esporte local. Associar a marca Brisanet ao Campeonato Cearense, especialmente sendo transmitido pela TV Verdes Mares, carrega consigo diversos benefícios estratégicos e oportunidades, além do grande alcance que só a TV aberta consegue entregar”, avalia Welliton Rocha, gerente de marketing da Brisanet.

Esmaltec

Também patrocinando o Cearense pela primeira vez, a Esmaltec comenta que o foco da divulgação será a linha de bebedouros Gelágua. “Esse foi um dos fatores decisivos para o patrocínio do evento, que possui grande visibilidade e cuja audiência está alinhada com nosso público-alvo”, comenta Marcelo Pinto, superintendente da Esmaltec.

Em relação às ações planejadas, haverá iniciativas específicas para as mídias de TV, internet e rádio, como forma de aumentar a visibilidade da marca durante o evento.

Minalba

Segundo Christina Larroude, diretora de marketing da Minalba, associar a marca Indaiá, pertencente a Minalba Brasil, ao Campeonato Cearense, representa uma oportunidade de reforçar os propósitos de inovação aliados à sustentabilidade da marca, como o lançamento da Indaiá Lata, 100% reciclável.

“Ao longo das transmissões, a Indaiá irá comunicar toda a linha de produtos, com destaque para a inovação com a lata. A marca está elaborando uma série de ações estratégicas para intensificar sua participação nas transmissões do Campeonato Cearense.”

Engaja Comunicação conquista novos clientes

A Engaja Comunicação começou o ano aumentando o portfólio de clientes. A multinacional europeia Blockchain Sports, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP), Náutico Atlético Cearense; Grand Shopping Messejana; R Amaral Advogados; Grupo Vignoli e Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará (Seacec) contrataram a agência para a gestão de relacionamento com a imprensa e ações estratégicas de comunicação.



“A chegada desses novos clientes evidencia a versatilidade da Engaja em desenvolver estratégias para aumentar a reputação de empresas e instituições diversas. Isso reflete o nosso comprometimento em proporcionar soluções personalizadas para nossos clientes e aumenta a nossa responsabilidade para fazer mais entregas de qualidade", afirmam Daniel Rios, Marco Aurélio Cabral e Adriano Muniz, sócios-diretores da Engaja Comunicação.

Com 60 colaboradores e um crescimento registrado de 25% no último ano, em relação a 2022, a Engaja Comunicação tem mais de 100 clientes locais e nacionais.