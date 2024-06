Com 21 quadrilhas juninas, Arraiá do Ceará 2024 começa na próxima sexta-feira (14)

A 10ª edição do Arraiá do Ceará já tem data para iniciar: na próxima sexta-feira, 14 de junho, na Praça Frei Galvão, no bairro Jardim América, o público vai conferir a tradicional competição junina. O festejo começa a partir das 18 horas e o evento segue até domingo (16).

Ao todo, 21 quadrilhas juninas irão participar da competição. A vencedora vai representar o Ceará no Festival de Quadrilhas Juninas da Globo. O evento é realizado pela TV Verdes Mares em parceria com a Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará (FEQUAJUCE) e conta com patrocínio da Enel e Amazon.

“Representamos a maior instituição do movimento junino, com mais de 300 quadrilhas credenciadas. Teremos no Arraiá do Ceará cerca de 21 quadrilhas disputando o título de representante do nosso estado", ressalta o presidente da FEQUAJUCE, Anderson Assunção.

“Contaremos com a participação de quadrilhas de diversos locais do estado. Com certeza será uma linda festa, com espaço dedicado para as famílias confraternizarem e viverem intensamente o São João, uma das maiores manifestações culturais do nosso Nordeste,” afirma Erick Picanço, diretor Comercial e Marketing do Sistema Verdes Mares.

Além das apresentações das quadrilhas, o público também poderá conferir barraquinhas com comidas típicas.

Mota Machado anuncia rebranding e altera marca após 56 anos de trajetória

Legenda: Evento de lançamento foi realizado na última terça-feira (11) Foto: Rogério Lima

A construtora Mota Machado anunciou rebranding da marca e lançou nova campanha e logo após 56 anos de trajetória. O momento foi oficializado em evento na última terça-feira (11).

A nova marca, que mantém a cor vermelha, mas em dois tons, foi produzida pelo escritório paulista Ana Couto, com os dois MM se complementando de forma entrelaçada. “Cada sobrenome da marca carrega uma força, e essas duas forças se complementam, para construir relacionamentos duradouros”, destaca o material da nova identidade.

“Queremos que nossa marca reflita não só nossa história e tradição, mas também nossa visão de futuro, nosso compromisso com o morar-bem e nossa capacidade de adaptação às mudanças. Este é um novo capítulo que fortalece nossa posição no mercado e nos prepara para os desafios e oportunidades dos próximos anos”, comenta Rafaela Machado, diretora de Marketing da empresa.

Legenda: Nova marca foi produzida pelo escritório Ana Couto Foto: Divulgação

Sob o slogan “A Mota Machado mudou, mas continua igual a você: diferente”, a campanha busca apresentar o reposicionamento da empresa, com mais foco no pilar da sustentabilidade e cuidados com clientes, parceiros e comunidade.

A diretora também explica que foram sete meses de trabalho, com cinco sprints de cocriação e cerca de 27 pessoas ouvidas no processo. “A empresa também executou mudanças em seu território verbal, deixando expressões como ‘qualidade de vida’ e se direcionando agora para o ‘morar-bem’. E outro ponto que foi mantido é o tradicional slogan ‘igual a você: diferente’, que continua representando bem o trabalho da empresa, e esse novo momento.”