Apiguana lança campanha 2024/2025 com novos personagens e foco no humor

A Apiguana iniciou, na última quarta-feira (03), nova campanha para o período 2024/2025. Composta por peças publicitárias para TV, redes sociais e outros espaços, os materiais mantêm o tradicional foco no humor e na leveza que a marca já trabalha nos últimos anos.

A campanha foi produzida pela G Marketing Comunicação, responsável pela elaboração dos personagens Orácio e Ôh Chefe, que atuaram como rostos da marca entre os anos de 2018 e 2023.

Foram criados 48 roteiros, para um calendário promocional de 24 meses, que contempla peças para o meio digital, impresso e pontos de venda.

A nova campanha tem como destaque a participação do ator e apresentador Thiago Fortes, que ao lado dos personagens Montanha e Mosquito, apresenta as peças produzidas, sempre com bom humor.

“Entre outras vantagens, a abordagem cômica na propaganda não só atrai a atenção e torna nossa marca memorável, como também cria uma conexão emocional positiva com o público, aumentando o engajamento e o alcance orgânico", comenta Jorge Wanderley, diretor comercial e responsável pelo marketing da Apiguana.

“A campanha é uma novidade em si mesma. Introduzimos um personagem com forte capacidade de condução dos quesitos técnicos, que são muito consistentes no portfólio da Apiguana, afinal, estamos tratando de uma organização que possui o maior portfólio, horizontal e verticalmente falando, de produtos e se posiciona como um entre os três maiores players do Brasil quando o assunto é máquinas e ferramentas”, explica Carlos Gama, diretor de criação da G Marketing Comunicação.

Em relação ao humor sempre presente nas peças da Apiguana, Carlos Gama ressalta que uma pesquisa apresentada na última edição do Festival Cannes Lions reforçou que a prática traz bons resultados.

“A organização do Festival informou que 80% dos consumidores possuem maior propensão de compra de marcas que utilizam humor. Além disso, 72% estão inclinados a adquirir essas mesmas marcas comparativamente a concorrentes que não utilizam humor em suas campanhas.”

Ainda segundo o diretor, a campanha permeia todos os pontos de contato da organização, o que inclui o relacionamento com construtoras e demais clientes corporativos, como pequenas revendas.

Terrazo Shopping conquista Prêmio Abrasce 2024

Legenda: Albanir Américo, gerente de marketing do Terrazo Shopping, recebe troféu Prêmio Abrasce 2024 Foto: Divulgação

O Terrazo Shopping, localizado no Eusébio, conquistou o Prêmio Abrasce 2024, a principal premiação de shoppings centers do país. O empreendimento recebeu o troféu prata na categoria “Tecnologia e Campanhas Digitais”, pela campanha de comunicação Terrazo Shopping 100% Digital. A cerimônia foi realizada no Expo Center Norte, em São Paulo.

"Estamos muito felizes com esse reconhecimento. Em julho comemoramos 1 ano de funcionamento e essa conquista reforça nosso compromisso com a inovação e excelência no atendimento ao cliente. É uma honra imensa e um reconhecimento do nosso esforço em inovar e trazer o melhor para nossos visitantes. A nossa estreia no prêmio Abrasce não poderia ter sido melhor”, avalia Gesley Siqueira, superintendente do Terrazo Shopping.

A edição 2024 do Prêmio Abrasce bateu recorde de inscrições, com 587 projetos submetidos.