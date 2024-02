Ana Luiza Ramalho assume a diretoria de Marketing do Grupo São Luiz

O Grupo São Luiz anuncia Ana Luiza Ramalho como a nova diretora de Marketing. Com 12 anos de casa, a executiva ficará à frente das áreas de marketing, trade e relacionamento com cliente, como forma de fortalecer o posicionamento do Grupo no mercado.

Ana Luiza iniciou a carreira no Mercadinhos São Luiz em 2012, na área de Recursos Humanos. Desde 2018, assumiu a gerência de marketing, liderando projetos como os festivais Costume Saudável e o Costume Gourmet, que já realizou três edições.

“É uma honra assumir a diretoria de Marketing e ao mesmo tempo uma responsabilidade e um desafio prazeroso, uma vez que estamos falando de um grupo em plena expansão, que tem gente no DNA e busca a todo momento estar ainda mais no dia a dia dos nossos clientes, fornecedores e parceiros”, comenta Ana Luiza Ramalho.

Em 2023, a executiva liderou as estratégias da Black Friday com uma equipe multidisciplinar que envolveu os setores comercial, logística e marketing em um projeto que resultou em recorde de vendas. Em três dias de campanha, o volume representou o equivalente a 14 dias de vendas.

Engaja Comunicação conquista a conta de assessoria de imprensa da Fecomércio, Sesc e Senac Ceará

Legenda: As jornalistas Luciana Castro, Paola Vasconcelos, Gabriela Santiago e Cristina Brito estarão envolvidas no processo Foto: Divugação

A Engaja Comunicação conta com novas contas na carteira de clientes, com a chegada da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio CE), por meio do Sesc e Senac, na área de assessoria de imprensa. A Federação congrega 34 sindicatos do comércio, os quais representam mais de 150 mil empresas atacadistas e varejistas.

A Engaja atuará em parceria diária com o time de comunicação da Fecomércio para elevar a reputação da entidade na mídia. Estarão diretamente envolvidas nesse desafio as jornalistas Luciana Castro, Paola Vasconcelos, Gabriela Santiago e Cristina Brito, além da diretoria da empresa.

“Estamos focados em desempenhar um bom trabalho para a Fecomércio. Temos expertise atendendo entidades, são cerca de 20, como outra federação, a Fiec. Vamos juntos com o time da Fecomércio buscar histórias inspiradoras e dados relevantes para mostrar o quão pujante é o segmento no Ceará", comenta a head de planejamento e projeto da Engaja, Luciana Castro.