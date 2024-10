ADVB Ceará lança 1ª edição do Prêmio Top de Vendas

A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil no Ceará (ADVB Ceará) anunciou o lançamento da 1ª edição do Prêmio Top de Vendas Ceará. A ocasião está marcada para a próxima terça-feira (08), durante o evento Rota do Networking, às 18 horas, no Hoots GastroPub. A entrada é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

O evento marca uma colaboração inédita entre seis associações empresariais do Ceará. São elas: Câmara Americana de Comércio para o Brasil (AMCHAM Brasil), CDL Jovem Fortaleza, Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza), Associação Cearense de Imprensa (ACI), Associação Cearense de Agentes Digitais (ACADI) e ADVB Ceará.

Voltado para reconhecer empresas que se destacaram em suas práticas de vendas, o Prêmio Top de Vendas Ceará agrega negócios de todos os portes, desde Micro e Pequenas Empresas (PMEs), até médias e grandes. O foco da premiação é valorizar o uso de estratégias comerciais inovadoras, a eficiência em vendas e a conexão das empresas com os clientes.

A premiação será dividida em duas categorias: PMEs e Médias e Grandes Empresas, contemplando os setores de Serviços, Indústria, Comércio, Tecnologia e Agronegócio.

“A união das seis associações empresariais é um passo importante para fortalecer o ecossistema de negócios no Ceará. Nosso objetivo é promover um ambiente dinâmico onde empresários e profissionais de vendas possam compartilhar experiências e aprender com as práticas que inspiraram o Prêmio Top de Vendas”, comenta Lucas Vieira, diretor de Networking da ADVB Ceará.



Um dos destaques do evento será um bate-papo entre os idealizadores do Prêmio Top de Vendas, que abordará as estratégias inovadoras por trás do desenvolvimento da premiação, além da parceria entre as entidades. Participarão: Rodrigo Bitar, presidente executivo da ADVB Ceará; Lucas Vieira, diretor de Networking da ADVB; e Wladson Sidney, diretor de Experiência do Associado da ADVB.

Apiguana celebra 59 anos no varejo cearense

Legenda: Para 2024, a empresa projeta um crescimento de 50% no e-commerce e 23% nas lojas físicas Foto: Divulgação

Com cinco lojas distribuídas em Fortaleza e líder do setor nas regiões Norte e Nordeste, a Apiguana celebrou 59 anos de trajetória. Atualmente, a empresa opera digitalmente em quase 10 estados, com portfólio de 50 mil itens e base de clientes com 300 mil registros.

Neste ano, a empresa lançou a nova campanha 2024/25, mantendo o tom cômico que vem sendo destaque nas iniciativas recentes da marca, por meio dos personagens Montanha e Mosquito, que são acompanhados pelo ator Thiago Fortes em peças para diferentes mídias.

“Essa nova abordagem não apenas atraiu atenção e tornou a marca mais específica, mas também criou uma conexão emocional positiva com o público em um ano tão importante para a nossa marca como esse que precede a comemoração dos nossos 60 anos”, pontua Jorge Wanderley, Diretor Comercial da Apiguana.

Ainda em 2024, a empresa projeta um crescimento de 50% no e-commerce e 23% nas lojas físicas.