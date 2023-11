55 Mídia inaugura primeiro outdoor de LED 3D do Norte/Nordeste na Av. Abolição

Com o objetivo de apresentar uma nova oportunidade de divulgação para o mercado cearense, a 55 Mídia lançou ontem (31) o primeiro outdoor de LED 3D das regiões Norte e Nordeste, no cruzamento entre as avenidas Abolição e Barão de Studart. O evento contou com a participação do cantor Marcos Lessa.

De acordo com Alisson Braga, diretor de operações da 55 Mídia, o telão conta com tecnologia para rodar vídeos em 3D, mas que também suporta imagens em 2D, além de ter a melhor resolução da América Latina.

Por dar a sensação de que as imagens saem da tela, a tecnologia permite uma imersão maior dos anúncios junto ao público.

Até o momento, 10 marcas já fecharam contrato para exibir produções utilizando o painel de LED 3D. Em nível nacional, somente as cidades de São Paulo e Brasília contam com a mesma tecnologia, informa a 55 Mídia.

Para utilizar o espaço e aproveitar toda a tecnologia, potenciais clientes precisam produzir os vídeos junto a produtoras que tenham expertise em vídeos 3D, explica Alisson Braga. “Temos parceria com algumas delas e podemos indicar aos nossos clientes. Aqueles que preferirem a mídia tradicional 2D, mas queiram rodar sua propaganda nesse LED, por conta da localização, também poderão utilizar o LED 3D.”

Advance conquista 1º lugar no Desafio Agência Master Certificada 2023 da Globo

Legenda: O time de mídia da Advance conta com 12 profissionais Foto: Divulgação

A agência Advance venceu o Desafio Agência Master Certificada Globo 2023. A iniciativa, que conta com participação de agências de todo o país, busca apresentar a versão beta da plataforma Master Globo, que utiliza a metodologia “edutainment" para combinar educação e entretenimento para certificar profissionais de mídia no planejamento e compra de mídia das soluções Globo.

“A conquista da liderança na jornada Master Globo é resultado do compromisso de todo o time da Advance. Ao longo de dias, engajamos o nosso pessoal a se dedicar ao curso e não demorou para emitirem suas certificações. Com isso, estamos aptos a oferecer melhores serviços aos nossos clientes e nos coloca em posição de destaque no mercado”, pontua Guilherme Colares, diretor de novos negócios da Advance.

Como premiação pela conquista, dois profissionais de mídia da agência visitarão os estúdios Globo no Rio de Janeiro e participarão do Prêmio Multishow.

O curso de “Mídia Híbrida” da Master Globo tem duração total de 12 horas e a avaliação final tem uma duração adicional de 1 hora e 30 minutos, com carga-horária total de 13 horas e 30 minutos. O material é distribuído em seis disciplinas/módulos com temas estratégicos para melhor desempenho no ecossistema de produtos Globo. Entre eles, performance e dados, desempenho de marca, pesquisas de comportamento do consumidor, mídia linear e digital, até as métricas, conversões, dashboards de resultados, entre outros.

Composto por 12 profissionais, o time de mídia da Advance é totalmente certificado pela Master Globo. De acordo com Grace Cardoso, diretora de mídia da Advance, isso significa estar à frente das novidades e ter uma visão mais assertiva na criação de planos utilizando as soluções Globo Ads.

“A Globo conta com um ecossistema robusto de soluções capazes de gerar grande visibilidade e retorno de investimento para as marcas, ao longo de toda a jornada dos consumidores. Com a certificação Master Globo, estamos ainda mais preparados para os desafios de cada um dos nossos clientes”, explica Grace.

Nosso Meio moderniza portal e reformula editorias de conteúdo

Legenda: O espaço conta com três macro editorias: Marketing Pessoas e Gestão Foto: Divulgação

Com a proposta de otimizar a navegação e consumo de conteúdos, a plataforma Nosso Meio lançou uma nova versão do seu portal de notícias. Agora, os assuntos são distribuídos em três macro editorias: Marketing, Pessoas e Gestão.

O processo de atualização aconteceu por meio da parceria entre a plataforma e a agência de marketing digital Tatics, com o uso de estudos e análises sobre o mercado, avaliando as melhores formatações que levaram a finalizar um site intuitivo que valoriza a qualidade dos conteúdos produzidos.

Lançado há três anos, o portal Nosso Meio foi o primeiro produto desenvolvido pela empresa, que serviu de raiz para projetos como eventos, coberturas, material impresso, podcast e outros.

Para além da mudança visual da plataforma, outros movimentos serão realizados, como a disposição dos conteúdos em macro editorias que abordam os temas de Marketing, Pessoas e Gestão. Dentro desses espaços, haverá seções específicas, como Diversidade, Movimento de Mercado, Campanhas, Tendências e mais.

Nossa Fruta lança nova linha de sucos no Festival Costume Saudável

Legenda: A novidade vem nos sabores cajá, acerola, laranja e uva Foto: Divulgação

Durante a 10ª edição do Festival Costume Saudável, realizado entre os dias 27 e 29 de outubro no RioMar Fortaleza, a marca Nossa Fruta lançou uma nova linha de sucos 100% naturais. Nos sabores cajá, acerola, laranja e uva, as bebidas serão comercializadas nos tamanhos 300 ml e 900 ml.

“Os sucos estão prontos para o consumo imediato, é só abrir e beber. Pensamos nos tamanhos visando atender as necessidades dos consumidores de mais praticidade e qualidade. Além disso, as bebidas têm zero açúcar adicionado, feitas a partir de frutas selecionadas e com alto padrão de qualidade industrial”, destaca Pedro Lima, diretor de novos negócios da Nossa Fruta.

De acordo com João Lima, diretor de marketing da empresa, a Nossa Fruta compra insumos de pequenos e médios produtores locais que estão no entorno da fábrica. Dessa forma, garante a movimentação e fomento da economia local.

Durante o Festival, a empresa realizou ações de degustação, brindes e ativações da nova linha para os presentes.