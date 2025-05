19ª edição do Cenários do Varejo discute avanços do setor no Ceará e IA

Realizado na última sexta-feira (16), no Teatro RioMar, o tradicional evento Cenários do Varejo, organizado pela CDL Fortaleza, chegou à 19ª edição. Com o tema “O Varejo 360º”, a iniciativa reuniu empresários, especialistas e autoridades do setor varejista.

No evento deste ano, o uso de Inteligência Artificial (IA) nas empresas foi destaque em boa parte das falas dos palestrantes. Logo na abertura, o presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, pontuou o uso de tecnologias de análises de dados que mapeiam o comportamento de compra por região da cidade, o que permite uma maior personalização das campanhas de marketing digital.

“Você pode, por exemplo, direcionar uma campanha por SMS apenas para o bairro onde as vendas estão mais fracas, ou evitar divulgar um produto premium em regiões onde ele não teria aderência”, explicou.

O Sistema Verdes Mares também esteve presente na programação, com a participação do colunista de Negócios, Victor Ximenes. Em sua fala, o jornalista destacou o crescimento do Ceará em comparação ao Brasil e a outros estados do Nordeste, como Bahia e Pernambuco.

Outro ponto abordado foi o bom resultado do setor industrial cearense em 2024. “Se a indústria está produzindo de forma mais vigorosa, significa que na ponta final isso é uma ótima notícia pro comércio, pois a indústria produz quando existe demanda.”

Já o consultor Eduardo Yamashita pontuou sobre os destaques da edição 2025 da NRF, a maior feira de varejo do mundo. O palestrante também abordou as dificuldades de fazer previsões a longo prazo no setor, por conta da velocidade de desenvolvimento das tecnologias.

“Os grandes varejistas não estão fazendo planejamentos acima de três anos, porque a velocidade das mudanças tecnológicas e comportamentais é enorme. E a IA é o grande motor disso”, completou.

O Cenários do Varejo também contou com a presença de Sandra Monteiro, secretária de Ciências e Tecnologia do Ceará, que destacou o papel da IA na inclusão e no fomento ao empreendedorismo negro, especialmente feminino. ““A inteligência artificial pode ser usada para otimizar tempo, organizar a rotina e ampliar oportunidades, especialmente para as mulheres que precisam equilibrar trabalho e vida pessoal”, afirmou.

A programação recebeu representantes do setor supermercadista, com a participação de Severino Neto, proprietário do Mercadinho São Luiz, e do setor de moda, com Renato Thomaz, vice-presidente da Água de Coco, entre outros convidados.