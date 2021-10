Ceará tem chance de voltar campanha 'aos trilhos' se conseguir bater Bahia; veja projeção da Série A

Faltando 10 rodadas para o fim da Série A (Ceará, Bahia, Flamengo, Atlético-MG, Fluminense, Atlético-GO, Athletico-PR, Santos e Grêmio têm jogos atrasados), esta coluna retoma a projeção de pontos feita no início da competição a fim de comparação com a realidade.

E o caso do Ceará chama atenção. Apesar do time estar na segunda metade da tabela, em 14º lugar, o cenário não é tão apocalíptico como se propõe, com a campanha alvinegra levemente abaixo do que esta coluna projetou para uma pontuação de 50 pontos ao fim da Série A.

Se vencer o Bahia nesta quarta-feira (27), às 19h, em Salvador, o Alvinegro fica exatamente na mesma situação que a tabela abaixo (confira), se mantém vivo na briga por competições internacionais e se afasta da zona de rebaixamento. Um divisor de águas.

Legenda: O Fortaleza pode chegar na final da Copa do Brasil se passar pelo Atlético/MG Foto: KID JUNIOR

Tricolor em céu de brigadeiro

É óbvio que a campanha do Fortaleza é muito acima do esperado. Para transformar o pensamento em números, são 10 pontos acima do que idealizamos em uma campanha que resultaria em 50 pontos.

Portanto, se cumprir os resultados propostos na tabela abaixo, terminaria com 60 pontos, classificado para fase de grupos da Libertadores. Lembrando que esta é uma projeção de início de campeonato, sendo provável que o Tricolor do Pici some mais de 10 pontos, como fez em todo o campeonato, e termine em situação ainda melhor.

Contra o América-MG, no fim de semana, pode praticamente sacramentar a vaga para a Libertadores.