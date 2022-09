OAB Ceará entrega a Medalha Advogado Padrão 2022 nesta quarta-feira

A Ordem de Advogados do Brasil – Seção Ceará (OAB-CE) realiza nesta quarta-feira (21) a cerimônia de outorga da Medalha Advogado Padrão 2022. A condecoração, é a maior comenda concedida pela ordem e tem como inspiração o exemplo profissional de personalidades que, por mais de três décadas, atuaram de forma exemplar no exercício de suas atividades jurídicas.

A solenidade terá início às 19h, na sede da ordem (Av. Washington Soares, 800), e será transmitida ao vivo no canal da OAB Ceará no Youtube.

Os 48 homenageados foram escolhidos durante a 5ª Sessão Ordinária realizada no dia 28 de julho de 2022, pelo Conselho Pleno da OAB-CE, de acordo com os termos do Art. 176-A do Regimento Interno.

O presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, celebra a construção coletiva da advocacia pelos agraciados. “Todos os advogados e advogadas que receberão a Medalha Advogado Padrão 2022, são exemplos de uma carreira exercida com ética, honradez e muito trabalho. Sentimos satisfação em fazer parte deste momento na vida de cada um”, comemora.

Homenageados

Os agraciados com a Medalha Advogado Padrão 2022, no próximo dia 21 de setembro, serão: Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6.854); Antônio Augusto Moreira Silva (OAB/CE- 7.025); Antônio Caetano Osterno Rios (OAB/CE 4.586); Antonio Pinto de Oliveira Neto (OAB/CE 3.151); Arelano Luiz Barroso dos Santos (OAB/CE 6.279); Celina Carvalho Feitosa (OAB/CE 3.780); César Oliveira de Barros Leal (OAB/CE 2.204); Christianna Lucia Gondim Soares (OAB/CE 5.945); Dijesus Maria Jose da Silva Araújo (OAB/CE 7.131); Ebe Pimentel Gomes Luz Nijam (OAB/CE 5.178); Francisca Aurea de Oliveira (OAB/CE 5.366); Francisco Agenor Andrade Junior (OAB/CE 7.512); Francisco Claudio Bezerra de Queiroz (OAB/CE 8.023); Hélio das Chagas Leitão Neto (OAB/CE 7.855); Jamily Campos Teles de Lima (OAB/CE 8.866); José Milton de Cerqueira (OAB/CE 1.997); Luiz Domingos da Silva (OAB/CE 7.989); Manuel Luiz da Rocha Neto (OAB/CE 7.479); Marcos Ferreira Lima (OAB/CE 5.963 - In memoriam); Marcus de Paula Pessoa (OAB/CE 5.060); Rejane Alcoforado Amorim (OAB-CE 3.934), Ricardo Ibiapina Lima (OAB/CE 6.920); Wanha Maria de Sousa Rocha (OAB/CE 7.275) e Wilmer Cysne Prado e Vasconcelos Junior (OAB/CE 5.054).

Os advogados residentes no interior do Estado, receberão a Comenda nas Subsecções em datas posteriores.

Medalha Advogado Padrão

A comenda que foi instituída na década de 70, é outorgada aos advogados inscritos na OAB há mais de 30 anos, que não tenham sofrido punição disciplinar, que gozem de inatacável conceito perante a comunidade, como advogado(a) e cidadão(ã).

Representa um reconhecimento pessoal e profissional, além de ser um estímulo para que outros profissionais também tenham a referência daqueles membros da advocacia que foram e são essenciais na garantia dos direitos aos cidadãos.

