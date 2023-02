Na sede das Nações Unidas, presidente da OAB Ceará recebe deferimento para adesão no Pacto Global

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), secção Ceará é oficialmente uma instituição membro do Pacto Global da ONU. Nesta segunda-feira (30), o presidente Erinaldo Dantas esteve na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, para receber formalmente o deferimento do pedido.

O ingresso da OAB Ceará foi solicitado há dois anos, após a criação e requerimento da Comissão Especial Brasil/ONU de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã para Implementação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, informou a Ordem.

O Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 16 mil membros em quase 80 redes locais, que abrangem 170 países.

Momento histórico

Erinaldo Dantas destacou que este é um momento histórico da instituição, que completa 90 anos em março, e visa sempre participar de questões sociais. "Promovemos um ato de pioneirismo que, na verdade, passamos a abrir portas para que outras instituições se inspirem e estimem aderir a estes objetivos tão importantes para a sociedade".

O presidente crê que este já é um dos maiores legados de sua gestão. "Queremos mostrar para a sociedade que a nossa Ordem está disposta a incentivar e promover a sustentabilidade ambiental, dos ecossistemas, mas também promover o respeito entre as pessoas", afirmou.

Além dos membros da Comissão Especial, representados por Italo Bezerra, Desirée Cavalcante e Harley Carvalho, Dantas agradeceu também ao ex-presidente da OAB Ceará e atual conselheiro federal do CFOAB, Hélio Leitão, "que me apresentou essa importantíssima pauta", disse.

O que é o Pacto Global da ONU

O Pacto Global da Organização das Nações Unidas foi lançado em 2000 pelo então secretário-geral das ONU, Kofi Annan. Trata-se de uma chamada para as empresas e instituições alinharem suas estratégias e operações a 10 princípios universais nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção, visando desenvolver ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade.

A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir até 2030 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo. Os objetivos são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.