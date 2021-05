Juiz Federal George Marmelstein fala do futuro das eleições em evento sobre Direito Eleitoral

O Juiz Federal e professor de Direito Constitucional George Marmelstein participa, nesta quinta-feira (13), de uma conversa com o tema "O Futuro das Eleições e as Eleições do Futuro”. O bate-papo faz parte do projeto digital Concede Convida, iniciativa promovida pelo III Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede).

A conversa será transmitida pelo Instagram, a partir das 19h. O congresso, por sua vez, está marcado para os dias 10 e 12 de novembro. A transmissão com George Marmelstein será ministrada pelos coordenadores do evento, Rodrigo Martiniano, Kamile Castro e Leonardo Vasconcelos.

Congresso

Este ano, o Concede pretende reunir autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil, acadêmicos nacionais e internacionais, profissionais da área do Direito, da Contabilidade, da Sociologia e da Ciência Política, assim como servidores públicos em geral e pessoas interessadas em contribuir com o fortalecimento das instituições, com a construção do Estado Democrático de Direito e com a efetivação dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Envio de trabalhos acadêmicos

Estudantes de graduação e de pós-graduação, docentes e demais profissionais interessados na temática do Direito Eleitoral podem inscrever trabalhos acadêmicos, que serão apresentados de forma remota, até o dia 30 de setembro. Veja mais informações no edital.

O Concede visa debater temas essenciais à legitimação, ao aperfeiçoamento e à eficácia das normas eleitorais com objetivo de garantir a soberania e a participação popular, o exercício da democracia, a lisura e normalidade das eleições.