Evolução do Direito do Trabalho é tema de livro do professor e advogado Eduardo Pragmácio Filho

O advogado e professor Eduardo Pragmácio Filho lança, na próxima quinta-feira (5), o livro O Direito do Trabalho em Movimento, que reúne mais de 50 artigos publicados em jornais e portais jurídicos, alguns deles no Diário do Nordeste.

A obra será apresentada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT), Alexandre de Souza Agra Belmonte, que também assina o prefácio.

O lançamento ocorrerá no Teatro Nadir Saboya, na FB Uni, às 19h.

Veja também Germano Ribeiro Advogados do Ceará terão central de coworking com salas de vídeo e podcast; veja como utilizar Germano Ribeiro STF valida detenções e prisões de militares previstas em regulamento

Na publicação que celebra os 20 anos de docência de Pragmácio, o autor explora a evolução do Direito do Trabalho, contextualizando as mudanças legislativas e jurisprudenciais desde o início de sua atuação até atualmente.

“Ao reunir esses artigos, meu objetivo é apresentar como o Direito do Trabalho e meu entendimento sobre o tema têm evoluído ao longo do tempo. O campo está em constante transformação e crise, e minha intenção foi capturar essa dinâmica, de forma simples e acessível ao grande público”, explicou o autor, que também é doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SP e membro da ABDT.

IA nas relações de trabalho e nos processos judiciais

O evento também contará com uma Aula Magna do ministro Alexandre Belmonte, que abordará os impactos da inteligência artificial nas relações de trabalho e nos processos judiciais.

Mais informações

Lançamento do livro: O Direito do Trabalho em Movimento, de Eduardo Pragmácio Filho

Dia 5 de setembro (quinta-feira), às 19h

Local: Teatro Nadir Papi Saboya (Rua 8 de Setembro, 1331 - Varjota)

Entrada gratuita e aberta ao público