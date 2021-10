Estudantes de Direito podem participar do processo eleitoral da OAB Ceará; veja como se inscrever

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará (OAB Ceará), através de sua Comissão Eleitoral da OAB-CE, está com inscrições abertas para estudantes de Direito, regularmente matriculados em instituições de ensino superior, interessados em trabalhar no processo eleitoral do pleito para a escolha da gestão 2022 a 2024 da entidade.

Para se cadastrar, os interessados devem acessar o site da OAB Ceará ou preencher o formulário de inscrição.

As eleições gerais da OAB Ceará acontecerão no dia 17 de novembro, das 8h às 16h, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Eleições no Interior

Nas Subseções, o local de votação será nas dependências de suas respectivas sedes ou em outros lugares previamente divulgados.

A eleição da recém criada Subsecção do Litoral Oeste será realizada na sede da Subsecção da Região Metropolitana de Fortaleza.

Estarão aptos a votar os advogados inscritos perante a seccional que estejam adimplentes com suas anuidades.