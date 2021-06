Eleições e o poder religioso são tema de debate entre cotada para ministra do TSE e deputado pastor

As eleições e o poder religioso serão tema de um debate online promovido pelo projeto Concede Convida. A live será transmitida às 20h30 desta quinta-feira (17) pelo Instagram. Participam do bate-papo advogada Maria Cláudia Bucchianeri e o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique, que também é pastor e fundador Igreja do Senhor Jesus, com sedes em Fortaleza e Eusébio.

Além de advogada com atuação em Brasília, Bucchianeri é mestre em Direito e Estado pela Universidade de São Paulo (USP) e está na lista tríplice para uma vaga de ministra no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A indicação dela foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e tem o apoio da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure).

Maria Cláudia Bucchianeri concorre com outras duas advogadas. É a primeira vez na história do TSE que a lista é composta por três mulheres. A decisão de quem será a nova ministra caberá ao presidente Jair Bolsonaro.

A iniciativa para o bate-papo é do III Congresso Cearense de Direito Eleitoral (Concede) e será conduzido pelos coordenadores do evento: o procurador da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) Rodrigo Martiniano, a juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) Kamile Castro e o advogado Leonardo Vasconcelos.

Congresso

Este ano, o Concede pretende reunir autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Brasil, acadêmicos nacionais e internacionais, profissionais da área do Direito, da Contabilidade, da Sociologia e da Ciência Política, assim como servidores públicos em geral e pessoas interessadas em contribuir com o fortalecimento das instituições, com a construção do Estado Democrático de Direito e com a efetivação dos fundamentos da República Federativa do Brasil.