Curso preparatório gratuito para o exercício da Advocacia tem inscrições abertas; veja programação

A Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) realizará a 52ª edição do Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia entre os dias 7 e 11 de novembro. O evento, presencial e gratuito, ocorrerá no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE) e abordará os mais diversos aspectos da atuação de advocacia em início de carreira.

A Aula Magna será ministrada pelas advogadas Daniela Borges e Cristiane Damasceno, presidente da OAB-BA e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, respectivamente.

Esta será a segunda edição presencial promovida em 2022. E, seguindo o formato realizado em julho, o evento contará com cinco dias de formação com um total de 15h/a, gratuitas e com certificado da ESA-CE.

As aulas acontecerão das 19h às 22h, no Auditório da OAB-CE (Av.. Washington Soares, 800)

Desconto na anuidade

O curso também possibilita descontos na anuidade 2023 da OAB-CE para os 500 primeiros inscritos que participarem efetivamente da programação, cumprindo com pelo menos 75% de presença, e estiverem de acordo com o que determinam os normativos da OAB-CE.

“Promovido anualmente pela ESA-CE, o Preparatório já é referência na educação jurídica cearense e atrai a atenção de advogadas e advogados em início de carreira que buscam aperfeiçoar seus conhecimentos para se tornarem profissionais de referência em diferentes áreas de atuação da advocacia”, afirma Eduardo Pragmácio Filho, presidente da ESA-CE.

O curso é realizado em parceria com a Comissão de Apoio à Advocacia em Início de Carreira da OAB-CE. As inscrições gratuitas podem ser feitas na página de cursos da ESA-CE.

Confira a programação completa:

Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia | 52ª edição

DIA 7/11

19h – Participação das Mulheres no Sistema OAB

Palestrante: Daniela Borges

Presidente da OAB-BA. Advogada tributarista. Presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada (2019 e 2021). Integrante do escritório Didier, Sodré & Rosa. Professora titular da UFBA e da Faculdade Baiana de Direito.

19h30 – A atuação da mulher advogada e os desafios no exercício da advocacia

Palestrante: Cristiane Damasceno

Advogada, professora da graduação e pós-graduação do UNICEUB e IDP. Conselheira federal da OAB-DF (2022/2024) e Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Nacional. Vice-presidente da OAB-DF (2019/2021).

20h20 – Advocacia nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais

Palestrante: Marcelo Dias Ponte

Advogado e professor. Especialista em Direito Processual Civil. Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Pós doutorando Universidade da Antuérpia.

DIA 8/11

19h – A evolução do Processo Judicial Eletrônico no Ceará e novas tecnologias

Palestrante: Renato Torres

Advogado, professor, mestrando em Avaliação de Políticas Públicas pela UFC. Especialista em Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais.

20h20 – Preparação para audiências trabalhistas do ônus da prova à inquirição das testemunhas

Palestrante: Brena Bonfim

Advogada. Doutoranda em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Professora da Universidade de Fortaleza e Coordenadora da Pós UNIFOR. Membro da Seção de Jovens Juristas da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social.

DIA 9/11

19h – A Oratória como ferramenta para uma comunicação eficaz.

Palestrante: Cícero Eduardo Silva Ferreira

Advogado, palestrante e professor de Oratória com anos de experiência no ensino da arte de falar em público em grandes eventos e em instituições como ESA – Escola Superior de Advocacia e UNIFOR – Universidade de Fortaleza (Extensão – Educação Continuada).

19h30 – Marketing Jurídico: muito mais do que mídias sociais

Palestrante: Mara França

Graduada em Administração de Empresas e em Marketing; MBA em Gestão Empresarial e Especialista em Gerenciamento de Projetos. Head do Marketing e Comunicação de R. Amaral Advogados; Ex-integrante da Comissão de Estudos sobre modelos de gestão do CRC-CE e do Fórum do Jovem Empresário da ADECE; Pioneira no Marketing Jurídico do Ceará, ranqueada entre os 15 Profissionais de Marketing mais engajados e influentes no LinkedIn. Palestrante e professora do módulo de Marketing Jurídico do Programa de Desenvolvimento de Líderes, e da disciplina de Gestão de Escritórios da Escola de Direito da Pós Unifor.

20h20 – O novo cenário e o futuro da advocacia de correspondência

Palestrante: David Sombra Peixoto

Advogado Eleitoral. Secretário Geral da OAB-CE. Membro Jurista Titular do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Bacharel em Direito (Unifor). Especialista em Direito Processual Civil (ESMEC). Especialista em Direito Empresarial (PUC). Mestre em Direito – Curso de Mestrado na Área de Concentração em Relações Privadas, Sociedade e Desenvolvimento (Uni7).

DIA 10/11

19h – O papel do advogado na construção da consensualidade

Palestrante: Adhara Camilo

Advogada. Conselheira seccional da OAB-CE. Secretária Adjunta da ESA-CE. Presidente da Comissão Especial de Mediação e Conciliação da OAB-CE. Vice-presidente da Comissão Especial de Mediação e Conciliação da OAB Nacional. Mestrado em Direito e Gestão de Conflitos (Unifor). Participante do programa de treinamento avançando em mediação em Nova York, pela Columbia Law School (Universidade de Columbia). Cursando Formação de Conciliadores e Mediadores Judiciais do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (NUPEMEC/TJCE).

20h20 – Justiça 4.0: do BacenJud ao Sniper

Palestrante: Sidney Soares Filho

Pós-Doutorado na Universidade de Czestoschowa. Ministrou aulas na Rússia, Índia, Polônia, Hungria e República Checa. Doutor e Mestre em Direito, especialista em Direito Público e em Direito Processual. Bacharel em Direito e em Administração Pública. Doutorando em Educação (UFC). Professor da Adjunto VI da Universidade Fortaleza (UNIFOR).

DIA 11/11

19h – Advocacia criminal ou concurso público? Desafios e perspectivas

Palestrante: Felinto Martins

Doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Unifor. Especialista em Direito Penal pela PUC/SP. Professor da Pós-Unifor. Advogado Criminalista no Cândido Albuquerque Advogados.

20h20 – Prerrogativas para o Exercício da Advocacia

Palestrante: Márcio Vitor Albuquerque

Diretor Adjunto de Prerrogativas da OAB-CE. Membro do Conselho Penitenciário do Estado do Ceará. Advogado criminalista. Professor de Direito Penal (Unifor).

