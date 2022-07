Curso preparatório gratuito para advogados em início de carreira é oferecido pela ESA-CE

A Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) realizará, entre os dias 4 e 8 de julho, a 51ª edição do Curso Preparatório para o Exercício da Advocacia. O evento, presencial e gratuito, será realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará (OAB-CE).

O curso abordará diversos aspectos da atuação de advogados em início de carreira, com painéis temáticos apresentados por nomes de destaque na advocacia cearense. A Aula Magna será ministrada por Jorge Hélio Chaves, que fez parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) entre 2009 e 2013. Ele falará sobre "A valorização do exercício da advocacia sob a ótica constitucional".

O objetivo da ESA-CE é possibilitar aos advogados em início de carreira o aperfeiçoamento do conhecimento na área, "qualificando-se com profissionais de referência em diferentes áreas de atuação da advocacia".

“Neste ano, com a retomada gradativa das atividades presenciais, voltamos ao formato inicial do evento, que proporciona um contato direto e mais próximo com os docentes. Nosso objetivo é expandir o projeto para o interior do Estado, com edições presenciais também nas subseccionais da ESA-CE”, afirma Eduardo Pragmácio Filho, presidente da escola.

Desconto na anuidade para os primeiros inscritos

O treinamento também possibilita descontos na anuidade 2023 da OAB-CE para os 500 primeiros inscritos que participarem efetivamente da programação, cumprindo com pelo menos 75% de presença, e estiverem de acordo com o que determinam os normativos da OAB-CE.

Os cinco dias de curso somarão uma carga horária de 15h/a, que dão direito a um certificado de participação.

As inscrições podem ser feitas no site da ESA-CE.

Confira a programação completa:

Data: 04/07 Horário: 19h

Aula Magna "A valorização do exercício da advocacia sob a ótica constitucional"

Jorge Hélio Chaves de Oliveira

Advogado e Professor de Direito Constitucional. Ex-Conselheiro Estadual da OAB-CE e Conselheiro Federal da OAB. Ex-presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB-CE e da Comissão de Assuntos Constitucionais da OAB-DF. Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (2009 a 2013).

Data: 05/07 Horário: 19h

Tema: Prerrogativas da Advocacia

José Navarro

Coordenador do Centro de Apoio e Defesa do Advogado da OAB-CE. Membro consultor do Tribunal de Defesa das Prerrogativas. Presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas (2007 a 2009). Advogado e professor, com Especialização em Direito Empresarial e em Direito Processual Civil.

Data: 05/07. Horário: 20h30

Tema: Prática Previdenciária

Raphael Castelo Branco

Advogado com atuação no Direito Previdenciário, Professor Universitário, Mestre em Direito, Vice-Presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal da OAB. Diretor Tesoureiro da ESA-Ceará.

Data: 06/07. Horário: 19h

Tema: Prática Trabalhista

Vanessa Oliveira

Advogada. Professora Universitária. Especialista em Direito do Trabalho e em Direito Processual Civil. Mestre em Direito Constitucional. Presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB-CE. Conselheira Estadual da OAB-CE.

Data: 06/07 Horário: 20h30min.

Tema: Prática em Direito Empresarial

Giovani Magalhães

Mestre em Direito Constitucional e Relações Econômicas. Professor de Direito Empresarial. Autor dos livros Direito Empresarial Facilitado, pela Editora Método e Prática Empresarial pela Editora Saraiva. Advogado e Consultor Jurídico Sênior na Abimael Carvalho Advocacia Empresarial.

Data: 07/07. Horário: 19h

Tema: Marketing Jurídico

Mara França

Graduada em Administração de Empresas e em Marketing; MBA em Gestão Empresarial e Especialista em Gerenciamento de Projetos. Head do Marketing e Comunicação de R. Amaral Advogados; Ex-integrante da Comissão de Estudos sobre modelos de gestão do CRC-CE e do Fórum do Jovem Empresário da ADECE; Pioneira no Marketing Jurídico do Ceará, ranqueada entre os 15 Profissionais de Marketing mais engajados e influentes no LinkedIn. Palestrante e professora do módulo de Marketing Jurídico do Programa de Desenvolvimento de Líderes, e da disciplina de Gestão de Escritórios da Escola de Direito da Pós Unifor.

Data: 07/07. Horário: 20h30

Tema: Práticas em LGPD

Camila Lobo

Advogada de Privacidade e Proteção de Dados da Neoway. Vice-Presidente da Comissão de Direito da Tecnologia da Informação da OAB/CE. Formação Executiva em Proteção de Dados e Privacidade – INSPER/SP. Pós-graduada em Direito Digital e Compliance – IBMEC/Damásio. Formação em Direito para Startups e Legal Design/Visual Law.

Data: 08/07. Horário: 19h

Tema: Gestão de Escritórios

Mirla Dantas

Coordenadora de Controladoria Jurídica do Grupo Edson Queiroz. Vice-Presidente da Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da OAB/CE (2019/2021). Pós-Graduada em Administração Tributária. MBA em Gestão para Advogados no IPOG. Advogada em Direito e Processo Civil, Direito do Consumidor, Trabalho e Processo do Trabalho, trabalha há quatro anos exclusivamente com Gestão Jurídica.

Data: 08/07. Horário: 20h30min.

Tema: Prática Criminal

Felinto Martins

Doutorando e mestre em Direito Constitucional pela Unifor. Especialista em Direito Penal pela PUC/SP. Professor da Pós-Unifor. Advogado Criminalista no Cândido Albuquerque Advogados.