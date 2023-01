Comissão de Direito Tributário da OAB-CE visita titular da Sefaz para reforçar o diálogo entre as instituições

Recém-empossado titular da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), Fabrízio Gomes, recebeu a Comissão de Direito Tributário da OAB-CE para tratar sobre demandas da advocacia e fortalecer o diálogo institucional entre as instituições. Ao fim da visita, ficou destacado o compromisso das partes em reforçar o diálogo. O encontro aconteceu na quinta-feira (12), na sede do Fisco Estadual.

Na ocasião, Fabrízio Gomes destacou a importância do encontro para fortalecer o relacionamento institucional com a "grande parceira da Secretaria da Fazenda. Nossa meta é estreitar os laços com a sociedade, instituições e contribuintes", disse.

O presidente da comissão, Hamilton Sobreira, também destacou a parceria. "A Comissão de Direito Tributário, mantendo uma de suas metas, desde o início da sua gestão, que é reforçar o diálogo entre as instituições, veio desejar boas-vindas ao novo secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes", afirmou

Hamilton Sobreira Presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-CE Além disso, nos colocamos à disposição para o diálogo e para o debate que engradece não só a classe dos advogados, mas toda a sociedade, todos os contribuintes, e o próprio Estado do Ceará"

Além de Fabrízio Gomes e Hamilton Sobreira, participaram do encontro a 1º vice-presidente da comissão da OAB-CE, Lislie de Pontes Lima Lopes, o 2º vice-presidente, Elisberg Bessa, e a secretária executiva da Receita da Sefaz-CE, Liana Machado.