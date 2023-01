Comissão da OAB Ceará lança 2ª edição da Revista de Direito Tributário, com acesso gratuito

A Comissão de Direito Tributário (CDTrib) da OAB Ceará lançou, nesta quinta-feira (26), o lançamento da segunda edição da Revista de Direito Tributário, disponível gratuitamente no portal da seccional cearense da Ordem dos Advogados do Brasil.

A revista tem 19 artigos de opinião inéditos, com temáticas que envolvem desde a conexão com o desenvolvimento sustentável até a análise sobre os cem de anos de Imposto de Renda no Brasil, entre outros assuntos.

O presidente da CDTrib, Hamilton Sobreira, destaca que esta edição vai além do interesse acadêmico e da advocacia, tendo sido pensada para ser acessada por toda a população.

"Ela tem um linguajar fácil, para que não seja acessível somente aos advogados, notadamente aos advogados tributaristas. Mas que a população, a comunidade, os contribuintes em geral, possam ter acesso a essa informação tributária que às vezes é tão distante do público", afirmou.

Trabalho conjunto

Durante o evento de lançamento, no auditório da sede da OAB Ceará, em Fortaleza, Sobreira agradeceu aos autores que contribuíram com a publicação. "A revista é fruto de um trabalho conjunto. Quero deixar meus agradecimentos à OAB Ceará, ESA, aos membros da comissão e todos que fazem parte desta obra. Esperamos que ela possa servir como objeto de discussão e pesquisa a respeito do tema", destacou.

A vice-presidente da OAB Ceará e coordenadora de Comissões Temáticas da OAB Ceará, Christiane Leitão, ressaltou a importância de publicações nesse formato para a contribuição acadêmica. "A Ordem se preocupa muito com o preparo da advocacia. E obras, como esta revista, vem para abrilhantar e disseminar conhecimento. Muito nos honrar fazer parte desse momento", acrescentou a advogada, que, assim com o Hamilton Sobreira, também é professora universitária.

