Área crescente no Direito, Prática Forense Digital é tema de curso para Advogados no Ceará

A pandemia de Covid-19, com toda a tragédia sanitária e humanitária que estamos vivendo, acelerou a nossa adaptação aos meios digitais, com repercussões para o dia a dia pessoal e profissional. Na área do Direito, um campo que tem crescido é o que envolve a prática forense nesses meios.

Por isso, para contribuir com o aprofundamento nessa seara, a Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE) promove, no próximo sábado (24), o curso Prática Forense Digital para Advogados. A programação é totalmente online.

O curso será ministrado pelo presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense (Apecof), Marcos Monteiro e terá carga horária de 8h/a. Interessados podem se inscrever em no site da ESA-CE, onde também acontece a transmissão.

Panorama e aprofundamento

Segundo a escola, o objetivo do curso é apresentar um panorama da temática, com aprofundamento em procedimentos de investigação, análise forense digital, contraditório da prova pericial, entre outros temas. Veja a programação abaixo.

Marcos Monteiro Presidente da Apecof Impossível imaginar hoje algum delito que não deixe muitos vestígios digitais; do penal ao trabalhista, de um celular no bolso a uma imagem de CFTV [Circuito Fechado de Televisão], independente de esforços para ocultar evidências, estas aparecem tanto para defender uma tese de acusação ou defesa”

Marcos Monteiro é coordenador de Segurança da Informação e Computação Forense da Comissão de Direito Digital da OAB-SP, perito forense com certificação internacional e professor de cursos de pós-graduação, além de organizador e autor do livro “Informática Forense”.

Mais informações

Curso Prática Forense Digital para Advogados

Data: 24/4

Horário: 8h às 12h – 14 às 18h

Valor: R$150

Inscrições e transmissão: cursos.esace.org.br

Programação:

Introdução e Conceitos

Antecedentes da forense computacional;

Área de atuação;

O que é ciência forense;

O que é e como são as evidências e evidências digitais;

Requisitos de uma evidência;

Investigação forense;

Prova pericial;

Investigação computacional;

Cadeia de custódia;

Comportamento em uma cena de crime.

Procedimentos de Investigação

Identificação das evidências;

Preservação das evidências;

Requisitos investigativos;

Princípios e processos forense;

Principais erros na investigação;

Ferramentas para resposta a incidentes.

Forense – Teoria

Identificação do local do crime;

Cadeia de custódia;

Investigação de crimes contra propriedade intelectual;

Investigação para ações trabalhistas;

Integridade das evidências;

Linha de tempo;

Desenvolvimento de quesitações.

Introdução à Análise Forense Digital

Cópia forense;

Coleta de dados voláteis;

Metadados;

Análise post mortem dispositivos de armazenamento;

Investigação em Sistemas Operacionais Windows;

Forense em Registro do Windows;

Forense em Artefatos do Windows;

Processadores de evidência;

Recuperação de dados em dispositivos de armazenamento (Introdução);

Forense em imagem (Introdução).

Contraditório da Prova Pericial

Casos concretos em diversas áreas.

Introdução à Análise Forense em imagem

Resultados possíveis de melhorias de imagem;

Identificação.

Análise Forense na Internet;