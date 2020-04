"Diz, Mulher": podcast aborda ansiedade, luto e outras emoções relacionadas à quarentena

O isolamento social e o medo tem gerado uma montanha russa de emoções na população. Não tem sido fácil lidar com todos os sentimentos causados por uma situação atípica e súbita. Para falar sobre isso, o podcast "Diz, Mulher" conversa com a psicóloga Maria Camila Moura.

No papo com a jornalista Gabi Dourado, a psicóloga reflete sobre a diferença de sentir-se ansioso e o transtorno da ansiedade, sobre as emoções dos últimos dias, explica os sentimentos mais observados coletivamente e dá sugestões de como lidar de maneira mais controlada com o momento atual.