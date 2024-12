Aproveitar a vida ou apenas sobreviver? Esse é um dilema conhecido por nós, mulheres mães. Em um universo feminino formatado para cuidar de todos e ainda dar conta de nossas demandas, a sociedade continua cobrando um pouco mais da figura materna.

Sabrina Sato não segurou a emoção ao falar do noivo, Nicolas Prattes, no Especial de Natal do The Masked Singer Brasil. O programa foi exibido no último domingo (22), na TV Globo. A apresentadora falou de sua relação com o ator e dos desafios que enfrentou no último ano.

“Estava num momento em que tinha esquecido que eu era mulher, num momento em que esqueci de mim. Eu não lembrava mais que poderia ser feliz com alguém. Estava num momento muito de trabalho e de cuidar da minha filha. Então, ele chegou num momento que foi muito especial e me mostrou tudo, parece que ele abriu o mundo pra mim. Então, sou muito grata a tudo", completou Sabrina.

O alívio do reencontro

Olhar para si não é egoísmo, é manter a nossa sanidade, bem-estar e convivência saudável. Não quero ser a pessoa que chega aqui e diz que você precisa se preocupar menos com o que os outros dizem e esperam de você - a realidade é bem mais difícil de ser encarada. Estou aprendendo a valorizar minha história.

Tudo na vida é um recorte singular. Alguém pode tentar invalidar a dor da Sabrina por conta do privilégio de ser famosa e da sua rede de apoio, mas a solidão e a insegurança batem em qualquer porta sem uma seleção prévia. Como mulher e mãe, sei que é fácil escorregar nas transições da rotina, dos relacionamentos e do autoconhecimento. O reencontro com o que somos e o que queremos ser precisa ser o nosso objetivo diário.

Faça por você

Já tive dúvidas e não me reconhecia com o mesmo olhar de antes da maternidade. Hoje, consigo lidar melhor com esses altos e baixos, criando oportunidades. É aquela tarde que tiramos para cuidar do cabelo ou o skincare que faço em casa e já incluo minha filha - ela adora. É o cinema com o marido ou a noite de vinhos com as amigas - sempre com a ajuda da família.

A declaração apaixonada de Sabrina Sato traz esperança, alívio e uma força extraordinária de transformação que nós mulheres podemos realizar. Continue sonhando e construindo sua trajetória, você merece ser feliz!