Volkswagen produzirá caminhões elétricos no Brasil neste semestre

Em comunicado enviado a esta coluna, a VW Caminhões e Ônibus anuncia que iniciará neste semestre a produção em série do e-Delivery, primeiro caminhão elétrico desenvolvido e feito no Brasil, com zero emissão de CO2, NOX e material particulado.

A solução está alinhada à política de desenvolvimento e promoção de tecnologias limpas do Grupo TRATON, do qual a VW Caminhões e Ônibus faz parte.

A iniciativa faz parte da estratégia de investir sistematicamente em mobilidade elétrica, anunciada recentemente pelo Grupo TRATON, que planeja um aporte de cerca de € 1,6 bilhão em pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos até 2025.

De acordo com o comunicado internacional, até 2030 as empresas que integram o Grupo devem cumprir metas concretas para o desenvolvimento de veículos com combustíveis alternativos.

“A pandemia mundial de Covid-19 impôs muitos desafios a toda sociedade, o que promoveu ajustes de rota. E mesmo assim, mantivemos nosso compromisso com a inovação e avanços para a mobilidade sustentável, tema que continua prioritário na VW Caminhões e Ônibus”, afirma Roberto Cortes, presidente e CEO da VW Caminhões e Ônibus.

A VW Caminhões e Ônibus trabalha no projeto do e-Delivery há cerca de cinco anos. E há mais de dois anos e meio, levou o caminhão elétrico para as ruas: já são mais 30 mil quilômetros rodados em testes de engenharia e operação em condições reais, na distribuição de bebidas da Cervejaria Ambev em São Paulo. Mais de 22 toneladas de CO² deixaram de ser emitidas na atmosfera e, até agora, mais de 6.500 litros de diesel deixaram de ser consumidos.

Além disso, o caminhão elétrico pode ser recarregado com 100% de energia elétrica proveniente de fontes limpas, como eólica e solar – 43% de sua energia provém do próprio sistema regenerativo de freios do veículo.

Todo o processo de desenvolvimento segue o mesmo rigor de todos os caminhões e ônibus VW, garantindo a mesma segurança e confiabilidade na operação com o melhor consumo de energia. Isso inclui toda a preparação na infraestrutura da fábrica e o treinamento de toda a cadeia envolvida no negócio. Sempre com a responsabilidade que todos já conhecem da marca VWCO.

Sob medida para o transporte urbano em grandes cidades, o e-Delivery traz soluções de última geração para logística verde, como sistemas inteligentes para ajustar a demanda da bateria conforme a operação e para recuperar a energia da frenagem. Os caminhões podem chegar a uma autonomia de até 200 quilômetros, de acordo com a aplicação e a configuração do veículo. O nível de ruído é extremamente baixo quando comparado aos modelos tradicionais, melhorando o conforto do motorista e seus ajudantes na operação.