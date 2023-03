Voke Experience mostra a executivos cearenses tendências da TI

Foi rica de informações a Voke Experience, uma reunião promovida pela Voke – nova marca da Agasus Microcity – que juntou ontem, no restaurante Vastro, executivos dos maiores grupos empresariais do Ceará, aos quais transmitiu os impactos macroeconômicos que, por causa da pandemia da Covid 19, se registraram na área da Tecnologia da Informação (TI).

Os CEOs da Voke (palavra derivada da expressão inglesa Provoke), João Lima e Rene Almeida, num ambiente intimista e bem informal, informaram que sua empresa – líder nacional em locação de hardwares e de venda de seminovos – já tem hoje clientes em todas as capitais do país.



E mais: a Voke tem 500 mil equipamentos locados, oferecendo, ainda, suporte em home office a 12 mil outros equipamentos.

Nos dois casos, boa parte do que está locado são máquinas com a marca Lenovo, que acaba de lançar um modelo de destok cuja bateria tem duração de 23 horas sem recarga.

Detalhe: a embalagem e alguns componentes desse desktop são fabricados com materiais reciclados, inclusive plásticos retirados do fundo do mar.

Antes do início do Voke Experience, Aldair Gomes, diretor Brasil da Área de Governo da Voke, revelou que, no Ceará, alguns dos seus grandes clientes são a rede de Farmácias Pague Menos, que utiliza 50 mil equipamentos locados pela empresa; três Corações, Grupo Marquise, CRC (empresa de call center) e Grupo Edson Queiroz.

Durante o Voke Experience, cinco executivos de empresas cearenses falaram para os convidados. A representante do Grupo Marquise arrancou aplausos dos presentes, ao detalhar como a Tecnologia da Informação tem efetiva e total interferência em todas as áreas das empresas do conglomerado – da limpeza urbana ao tratamento dos resíduos sólidos; da contabilidade à telecomunicação; do departamento financeiro à construção civil; da hotelaria às obras de infraestrutura.



E em tudo isso estão presentes os equipamentos e a expertise da Voke, como lembraram João Lima e Rene Almeida.