Vem aí, após a pandemia, o Festival da Moda de Fortaleza, ao vivo

Promete aquecer a economia cearense o gtradicional Festival da Moda de Fortaleza (FMF), que será realizado de 17 a 19 deste mês no Marapoinga Mart Moda, um shopping que tem mais de 200 lojas que vendem confecções.

Após dois anos de pausa por conta da pandemia e com um novo formato híbrido, os empresários Mana e Manoel Holanda promoverão mais uma edição do tradicional FMF. No lounge do Maraponga Mart Moda haverá ações presenciais e transmissões ao vivo pelas redes sociais do shopping.

O evento contará com programação gratuita e será voltado para empreendedores e profissionais de toda a cadeia produtiva da moda do país e acontecerá em formato híbrido, presencial e on-line, que permitirá a participação de compradores de outros países, como Portugal.

Para Daniele Holanda, diretora do Maraponga Mart Moda, o FMF movimentará o comércio e estimulará as vendas para os mais de 200 empresários que têm loja no shopping, fomentando a economia do setor.

“Nossa expectativa é de que o evento ajude a elevar as vendas dos lojistas em 30% em comparação com o mesmo período do ano passado”, estima ela.