UTE Pecém-I: saída para EDP será o hidrogênio verde

Empresa controlada por capitais portugueses, a EDP Brasil, dona da Usina Termelétrica Pecém I, que, movida a carvão mineral, gera o equivalente a 720 MW, está diante de um problema para cuja solução terá de fazer um robusto investimento.

A exemplo de sua matriz lusitana, que – cumprindo compromisso oficial e público de descarbonizar suas unidades de geração de energia – já desativou sua termelétrica de Sines, no Sul de Portugal, também movida a carvão, a EDP brasileira está, igualmente, comprometida a descartar a utilização desse poluente combustível fóssil.



Ciente da dificuldade que terá para, no curto prazo, trocar o carvão mineral por outro combustível, como o gás natural, abundante no Nordeste brasileiro, a EDP Brasil – segundo fonte que acompanha o assunto – começou um esforço junto ao Ministério de Minas Energia no sentido de obter a renovação de seu contrato de geração termelétrica, que se expirará no próximo ano de 2024.

O argumento dos executivos da empresa é de que ainda está longe de ser amortizado o investimento feito na aquisição da UTE Pecém-I, que, assim como a UTE Pecem-II, pertencente à Eneva S/A, foi comprada da MPX, do empresário Eike Batista.

Outro argumento: de acordo com a mesma fonte, a EDP compromete-se, no caso de renovação do contrato de concessão, a investir na redução das emissões de CO2, para o que importará e utilizará a última tecnologia de filtros e outros equipamentos existentes.



E há, ainda, um terceiro argumento, ainda conforme a fonte: a EDP Brasil passaria a usar na UTE Pecém-I não mais o carvão importado da Colômbia, de alto poder calorífero, mas o seu similar brasileiro, de reconhecida péssima qualidade, extraído de minas existentes no Sul do País, garantindo assim emprego para trabalhadores nacionais e massageando o ego dos sindicatos dos mineradores.

Acontece que o governo brasileiro, pela voz do presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu, na semana passada, que o país fará o que for possível para reduzir as emissões de efeito estufa – e o CO2, que sai da queima do carvão mineral é o que mais causa essas emissões.

Mas há uma alternativa que poderá mudar o rumo da conversa, do investimento e da operação da EDP Brasil no Ceará, por isto o leitor deve acompanhar o que vem a seguir:

Esta coluna segue o que a EDP – maior empresa portuguesa – está fazer hoje em Portugal.



Em Sines, uma cidade portuária localizada 160 quilômetros ao Sul de Lisboa, a EDP, operava, até o início deste ano, uma Usina Termelétrica a carvão mineral, visitada em abril de 2009 por este colunista como parte de uma programação elaborada pela MPX, de Eike Batista, que desejava mostrar a quase nenhuma poluição causada por uma geradora de energia movida a carvão mineral.

Naquela época, a MPX instalava sua UTE de Pecém, com duas unidades geradoras de 720 MW cada uma.

Diante dos protestos dos ambientalistas contra o uso de carvão mineral como combustível da usina, a MPX fez um esforço de relações públicas, e a visita de um grupo de jornalistas a Sines integrou esse esforço.

Tanto em Sines quanto no Pecém houve protestos e reclamações de ambientalistas contra o uso do carvão mineral como combustível das UTEs.



No dia 15 do último mês de janeiro, em Sines, a EDP desativou sua UTE, que foi a maior central de carvão de Portugal, e anunciou que, até o fim de 2022, ela voltará a operar tendo com combustível o hidrogênio verde.

A Ideia da EDP é transformar Sines no maior hub europeu de produção e exportação de hidrogênio verde produzido com energia solar e com água, por eletrólise.



A Holanda e a Alemanha já se alistaram como primeiros clientes da mega usina verde que a EDP construirá em Sines.

Assim, diante do exemplo de sua matriz portuguesa, a EDP Brasil tem a melhor das alternativas para a sua UTE Pecém-I: usá-la como ponto de partida para a implantação de um projeto de hidrogênio verde.

Com esse projeto na mão, a EDP brasileira poderá ganhar do Ministério de Minas e Energia a renovação – por um curto tempo – do contrato de concessão de sua Usina Termelétrica do Pecém.



POUCA CHUVA PREJUDICA PECUÁRIA CEARENSE

Esta coluna advertiu, há 20 dias, que, por causa da baixa pluviometria registrada neste primeiro semestre, o segundo seria difícil para a pecuária do Ceará. Na verdade, será muito difícil.

Ontem, na reunião da Câmara Temática do Leite, foi revelado um estudo feito por técnicos da Ematerce, mostrando um cenário preocupante e grave: por causa das poucas chuvas, a pastagem nativa, da qual boa parte do rebanho bovino leiteiro se alimenta, já sofreu uma redução de 40%.



No Cariri, porém, a situação é boa, pois as perdas do pasto nativo estão em torno de apenas 16%.



Quanto ao sorgo forrageiro, principal insumo usado pelos pequenos e grandes pecuaristas para a alimentação dos seus rebanhos, a área plantada, que chegou a 34 mil hectares nas 18 microrregiões do Ceará, reduziu-se hoje a 14,6 mil hectares, que constituem o que os técnicos chamam de “área segura”.



Um consultor em agropecuária explicou à coluna que, muito provavelmente, haverá no Ceará, no segundo semestre, uma queda da produção de leite por falta de forragem para o gado – oriunda de pasto nativo ou de silagem.

Por exemplo: a baixa e irregular pluviometria frustrou os planos dos pequenos e médios pecuaristas, que imaginavam plantar sorgo e ensilá-lo para uso a partir de setembro – até lá, o pasto nativo garantiria o alimento do gado, o que não acontecerá porque o volume de chuvas foi mesmo aquém da média histórica, como previu corretamente a Funceme.



Os pequenos produtores de leite, que são a maioria dos pecuaristas cearenses, já se mobilizam no sentido de pressionar o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil para a criação de uma linha de crédito destinada, exclusivamente, ao custeio de sua atividade.

Nos próximos 30 dias, eles terão de adquirir insumos produzidos em outros estados – principalmente o milho, e para isto terão de dispor de uma fonte financiadora oficial, capaz de lhes oferecer crédito a juros mais baixos do que os do mercado e com prazos e condições também diferenciadas, já sabendo que os prejuízos deste ano só serão cobertos pela safra do próximo ano, que é incerta, do ponto de vista de hoje.

ASTRAZENECA LEVA ALEGRIA A IDOSOS

Em um condomínio da Aldeota, houve festa ontem: enfermeiras de uma empresa terceirizada, a serviço da Prefeitura de Fortaleza, aplicaram a segunda dose da vacina da Astrazeneca nos idosos cadastrados e residentes no prédio.

Serviço rápido, atencioso e eficiente. Alegres, um dos condôminos ofereceu um lanche às enfermeiras, que o recusaram sob um justo argumento:

“Temos mais gente para vacinar e o tempo é pouco”, disseram as duas profissionais da enfermagem.

ALEXANDRE NEGRÃO DEIXA A AERIS ENERGY

Alexandre Sames Negrão, sócio majoritário da Aeris Energy, maior fabricante de pás eólicas da América Latina, deixou a direção da empresa e se dedicará, agora, a projetos pessoais, como anunciou um comunicado distribuído à imprensa.



O novo CEO da Aeris foi escolhido e já assumiu o comando da empresa. É Bruno Vilela Cunha, que era o seu diretor comercial.

Negrão, que diariamente, de manhazinha e ao cair do sol, cortava os céus de Fortaleza no seu helicóptero que ia e voltava do Pecém, onde está a fábrica da Aeris, catapultou-a, abrindo o seu capital na Bolsa B3 e tornando-a o portento que é hoje.

Por sua vez, Bruno Vilela tem o desafio de levar a empresa a outro patamar de expansão de seu parque industrial e de seu portfólio de clientes, bem como de geração de valor para os acionistas, tendo em vista a perspectiva favorável e o potencial de crescimento da energia eólica nas matrizes energéticas global e nacional nos próximos anos.



Vilela é graduado em Administração de Empresas pelo IBMEC e tem MBA Executivo pela Fundação Dom Cabral.

ÁGUEDA MUNIZ ASSUME NA C. ROLIM ENGENHARIA

Novidade na C. Rolim Engenharia, gigante da construção civil cearense!

A empresa criou um Conselho de Administração, a ser presidido por Pio Rodrigues Neto, e uma Diretoria Executiva, que se une às demais diretorias.

A nova diretoria está sendo assumida pela executiva Águeda Muniz, profissional do mercado com experiência na gestão pública e na iniciativa privada. Ela é doutora em arquitetura e urbanismo.

A Diretoria Executiva soma-se à diretoria técnica, dirigida pelo engenheiro civil Alexandre Mourão; à financeira, conduzida por Isabela Rolim Barros Leal; e de Gente e Impacto Social, que tem à frente Ticiana Rolim Queiroz.



Após o anúncio da novidade, o empresário Pio Rodrigues disse que a C Rolim Engenharia “vive um momento histórico com a passagem de bastão para a quarta geração da nossa família, de forma inovadora na gestão e na direção da empresa”.

Ele ressaltou que a gestão se torna “mais profissional e ainda mais social”.



Pio disse que o nome de Águeda Muniz “foi uma feliz convergência de sonhos, princípios e propósitos que nos enche de esperança e confiança”.

O agora presidente do Conselho de Administração da C. Rolim Engenharia concluiu: “Nossa experiência acumulada como fundador e Presidente Executivo nos últimos 44 anos continuará a serviço da empresa”.

DIAGEO ALIA-SE À FIEC NA SOLIDARIEDADE

Dona da Ypióca e dos mais famosos uísques do mundo, a britânica Diageo aliou-se à Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e aderiu à campanha “Unidos a Favor da Solidariedade”, à qual está doando três mil, cestas básicas de alimentos.

A Diageo está cooperando no enfrentamento à pandemia com outras ações relevantes, como a que dá suporte à reabertura de bares e restaurantes por meio do Movimento Pró-Bar.

“A empresa também tem doado Álcool 70% para a saúde pública, entre outras frentes em que estamos atuando, e isto é algo que entendemos como nosso papel, além de compromisso com a sociedade”, diz a diretora de relações corporativas da Diageo, Daniela de Fiori.

CIMENTO APODI TREINA PARA A SOLIDARIEDADE

No período de 15 a 20 deste mês, a Companhia de Cimento Apodi realizou quatro treinamentos sobre “Sustentabilidade: o que eu tenho a ver com isso?”.

Participara 75 lideranças, entre presidente, diretores, gerentes, coordenadores e supervisores das suas unidades de Pecém e Quixeré e de suas concreteiras.

Ministrado pela especialista da empresa, Cybelle Borges, via plataforma de ensino à distância Apodi-Titan, o treinamento teve o objetivo de engajar lideranças na disseminação de conceitos, cases e, principalmente, dos princípios do Pacto Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).

“O maior motivador do treinamento interno foi a adesão da Cimento Apodi à Rede Brasil do Pacto Global em 2020. Desde então, a empresa tem procurado avançar nas suas discussões e práticas em sustentabilidade, engajando suas lideranças nos ODSs e nos princípios do Pacto nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade”, como avalia Cybelle Borges.

FIEC MOSTRA ESTUDO SOBRE O CUSTO BRASIL

Hoje, às 9 horas, o Observatório da Indústria, um organismo de estudos técnicos da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), apresentará o resultado que, em conjunto com o Ministério da Economia, desenvolveu, desde setembro passado, sobre a redução do Custo Brasil.

A apresentação será feita por meio de vídeo conferência a que assistirão o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e o secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima.

O chamado Custo Brasil é um conjunto de encargos e burocracias que atrapalham o crescimento do país.

O objetivo do estudo feito pelo Observatório da Indústria da Fiec é aumentar a produtividade das empresas industriais e melhorar o ambiente de negócios.

O Custo Brasil consome das empresas R$ 1,5 trilhão por ano, o que representa 22% do Produto Interno Bruto (PIB).

A trabalho que será apresentado hoje faz parte do acordo de cooperação entre as instituições, iniciado em setembro do ano passado, quando a Fiec, por meio do Observatório da Indústria, foi contratada pelo Ministério da Economia.

EMBRAER ENTREGA 22 NOVOS JATOS

Em comunicado transmitido a esta coluna, a Embraer informa que entregou 22 jatos no primeiro trimestre de 2021, sendo nove comerciais e 13 executivos (10 leves e três grandes).

Em 31 de março de 2021, a carteira de pedidos firmes a entregar totalizava US$ 14,2 bilhões.

PORTUGUESES JÁ VENDEM SEUS HOTEIS

Fechados porque não têm clientes, efeito maligno da crise que se abateu sobre o turismo no mundo todo, hotéis de Portugal estão sendo vendidos – a baixo preço – a investidores, que os estão transformando em apartamentos residenciais para venda.

Aqui no Brasil – o Ceará no meio – se a crise no turismo, que já é grave, tornar-se ainda mais grave, não surpreenderá a venda de hotéis com a mesma finalidade.



CONTA DE LUZ ATRASADA SERÁ CORRIGIDA PELO IPCA

Atenção, senhores consumidores de energia elétrica com faturas em atraso!

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu ontem que o valor das faturas em atraso será corrigido não mais pelo IGPM, que bateu em 31% no acumulado dos últimos 12 meses, mas pelo IPCA, que é o índice oficial que mede a inflação brasileira, que gira em torno de 6%.

Finalmente, uma decisão ajuizada da Aneel.