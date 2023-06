Unifor única do N/NE no ranking mundial das ODS das Nações Unidas

Uma notícia que enche de orgulho os cearenses! A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, é a única instituição de ensino superior particular do Norte e Nordeste no ranking das ações voltadas ao desenvolvimento econômico, industrialização sustentável, emprego decente e inovação.

A constatação é do ranking THE Impact, realizado pela consultoria britânica Times Higher Education, que avalia o impacto dos trabalhos desenvolvidos por universidades de todo o mundo para alcançar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Em relação ao Brasil, a Unifor ocupa o 2º lugar geral entre todas as instituições de ensino particulares. O resultado do estudo, que avalia o desempenho de 1.591 universidades, foi divulgado na sede do THE, em Londres.

Para cada ODS, é atribuída uma pontuação às universidades participantes do ranking.

As maiores notas da Unifor foram no ODS 3: saúde e bem-estar (única particular das regiões Norte/Nordeste); ODS 9: indústria, inovação e infraestrutura (1º lugar entre as universidades particulares do Brasil); ODS 11: cidades sustentáveis e comunidades (1º lugar entre as universidades particulares do Brasil); ODS 16: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável e proporcionar o acesso à justiça a todos (1ª entre todas as universidades públicas e particulares do Brasil); e ODS 17: parcerias e meios de implementação (única privada do Norte/Nordeste).

Para o Reitor da Unifor, professor Randal Pompeu, o desempenho da Universidade de Fortaleza no ranking THE Impact é resultado dos investimentos em recursos humanos, infraestrutura e internacionalização da institutição, além do fortalecimento e ampliação de projetos de extensão, voltados para a sociedade em geral.

“Ao longo de seus 50 anos, a Unifor tem atuado fortemente não só na profissionalização de cerca de 110 mil graduados e de mais de 18 mil pós-graduados, mas também em levar à população serviços de atenção à saúde, assessoria jurídica, formação profissionalizante e de gestão e empreendedorismo. Recebemos com satisfação e orgulho o reconhecimento do Times Higher Education, uma entidade renomada internacionalmente, ao trabalho desenvolvido por todos que fazem a Unifor”, ressaltou o reitor.

A sigla ODS, de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, faz parte da chamada “Agenda 2030”.

Trata-se de um pacto global assinado durante a Cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, por 193 países-membros. A agenda é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, desdobrados em 169 metas, com foco em superar os principais desafios de desenvolvimento enfrentados por pessoas no Brasil e no mundo, promovendo o crescimento sustentável global até 2030.