Evangelho de hoje, 4ª feira, 07/06/23 (Mc 12, 18-27)

Naquele tempo: Vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição e lhe propuseram este caso: 'Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: 'Se morrer o irmão de alguém, e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão.' Ora, havia sete irmãos: o mais velho casou-se, e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva, e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos sete deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Por que os sete se casaram com ela!' Jesus respondeu: 'Acaso, vós não estais enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes, no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: 'Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó'? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos! Vós estais muito enganados.'

Reflexão – Ninguém é de ninguém, somos propriedade de Deus Pai!

Todos nós temos a tendência de confundir os projetos de eternidade que Deus nos reserva porque somos muito ligados à nossa dimensão material. Assim sendo, deixamos de enxergar as coisas espirituais, nivelando a nossa vida depois da morte com a que experimentamos na terra. Neste Evangelho Jesus esclarece esse mistério quando nos revela que “quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu.” Para nós, portanto, será mais saudável que procuremos nos liberar do apego demasiado às pessoas, porque, realmente, somos propriedade de Deus Pai e, segundo a Sua misericórdia é Ele quem nos reserva o lugar no qual habitaremos eternamente. Jesus conquistou para nós a ressurreição e, sabemos em quem colocamos a nossa fé. Todo o fundamento do cristão está na ressurreição de Jesus e Nele esperamos também ressuscitar. Por isso, somos mais que vencedores do mundo e anunciadores do Evangelho. Ele mesmo nos esclarece: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos”. Hoje, somos matéria e espírito, um dia seremos como os anjos do céu, não teremos mais apego a ninguém, pois, seremos só de Cristo e viveremos em perfeita harmonia com o Pai e com todos os nossos queridos. – O que as palavras de Jesus causam em você: preocupação ou esperança? – Você é uma pessoa muito dependente das pessoas que o (a) cercam? - Você acredita que um dia ressuscitará e viverá no céu com os anjos e os santos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO