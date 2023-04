Uma UTE a gás de R$ 4,5 bilhões e 1,5 GW de potência na ZPE do Pecém

No próximo dia 5 de maio, uma sexta-feira, às 9 horas, com a presença do governador Elmano de Freitas, será lançada a pedra fundamental da usina termelétrica a gás natural que a Portocem Geração de Energia S/A construirá na geografia da ZPE do Ceará.

Trata-se de empreendimento que absorverá investimentos de R$ 4,5 bilhões da Ceiba Energy, controladora da Portocem. A usina produzirá 1,5 GW de energia, para o que utilizará gás natural a ser fornecido pela Shell.

Estarão presentes o CEO da Ceiba, Emilio Vicens, e o CEO da Portocem, Ronan Dias.

As obras civis de construção da usina começarão nos próximos dias. O início de sua operação está previsto para 2025.