Energias renováveis já são 94% da matriz energética brasileira

O Brasil produziu quase 70 mil MW médios nos primeiros três meses deste ano, e 94% dessa energia elétrica foram gerados por fontes renováveis.

Segundo levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), este é o maior índice de participação de energia limpa na matriz energética brasileira nos últimos 10 anos.

A maior parte foi gerada pelas hidrelétricas (77%), seguida das usinas eólicas (12%), solares (3%) e biomassa (2%).

“Estamos chegando ao final do período úmido com níveis confortáveis nos reservatórios de água do país e com boa representatividade das fontes alternativas, o que que ajuda a complementar a oferta de energia. Será um ano sustentável no que diz respeito aos ganhos para o meio ambiente, e muito mais confortável do ponto de vista da segurança no fornecimento para a população”, como disse Rui Altieri, presidente da CCEE.



O cenário favorável para a geração hídrica ainda permitiu ao Brasil exportar 1.445 MW médios para a Argentina e Uruguai no primeiro trimestre, volume recorde na história das negociações de energia com os países vizinhos.

Uma boa parte foi enviada pelo mecanismo de Energia Vertida Turbinável (EVT), uma operação lançada recentemente com o apoio da CCEE para otimizar o uso de recursos hídricos.