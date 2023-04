Energia em Pauta debaterá na Fiec sobre a Geração Distribuída

Vem aí, no próximo dia 4 de maio, às 17 horas, na Casa da Indústria, a 23ª edição do Energia em Pauta, evento mensal realizado pelo Sindienergia-CE em parceria com a Fiec e o Sebrae, ocorrerá no próximo dia 4 de maio.

O evento abordará "O novo momento da Geração Distribuída", um tema atual levando em conta a vigência da Lei 14.300, considerada o Marco Legal da Geração Distribuída.

Apesar das mudanças impostas pela nova legislação, os especialistas são unânimes em afirmar que investir na geração própria de energia solar dfotovoltaica segue sendo um excelente negócio.

No Ceará, somente neste ano, já foram instalados mais de 11 mil novos sistemas, quase a metade do total do ano passado.

Hoje, todos os municípios do Ceará já têm projetos de Geração Distribuída instalados, havendo mais de 75 mil consumidores usufruindo da energia solar fotovoltaica no estado. Estas e outras informações serão apresentadas ao longo do Energia em Pautaes, que será transmitido ao vivo, direto do Salão Aberto, na cobertura do edifício da Fiec. A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal do Sidienergia no YouTube.

Participarão do evento, como palestrantes e debatedores, Hewerton Martins, presidente do Movimento Solar Livre (MSL); Mário Viana, diretor da Sou Energy; Jonas Becker, presidente da CS Energias; e Hanter Pessoa, CEO da H3 Solar e diretor de Geração Distribuída do Sindienergia.