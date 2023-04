Lucro da Samsung cai mais de 90%. Vitória de Haddad no STJ

Ontem, foi mais um dia ruim para a Bolsa de Vallres brasileira B3. Ela fechou em queda de 0,88%, aos 102.312 pontos. O dólar, por sua vez, caiu 0,12%, fechando o dia cotado a R$ 5,06.

A bolsa caiu por algumas razões, uma das quais foram os sinais de que o balanço do primeiro trimestre deste ano da Vale viria, como veio na noite de ontem, quando foi divulgado, com números decepcionantes.

Por exemplo: o lucro de US$ 1,8 bilhão de dólares representou uma queda de 48,8% em relação ao mesmo primeiro trimestre do ano passado. O mercado esperava um lucro de US$ 2,4 bilhões.

Por esta razão, também caíram as ações da empresa negociadas na Bolsa de Nova Iorque. As vendas da Vale, em 2022, caíram, apontou o relatório que acompanha os números do balanço.

Mas o dia trouxe uma boa notícia para o governo, mais precisamente para o Ministério da Fazenda: o STJ decidiu ontem por unanimidade que as empresas não deverão mais abater do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido os benefícios tributários que os estados lhes dão hoje.

A decisão do Superior Tribunal de Justiça foi celebrada pelo ministro Fernando Haddad, pois ela significa um aporte de receita para a União estimado em cerca de R$ 90 bilhões, o que poderá viabilizar o cumprimento das metas do novo arcabouço fiscal, que já está tramitando no Congresso Nacional.

Tão feliz ficou o ministro Haddad, que ele, em conversa com jornalistas, disse que a decisão deverá influir na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, que nas próximas terça e quarta feiras decidirá sobre a taxa de juros Selic, que permanece em 13,75%.

Mas o que decidiu ontem o STF só terá valor prático quando o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidir sobre a questão.

Trata-se do seguinte: o ministro André Mendonça, do STF, concedeu liminar em recurso impetrado por uma entidade agropecuária, suspendendo o julgamento da questão no STJ, cujos ministros disseram que não receberam em tempo hábil o comunicado da Suprema Corte, e por isto mesmo prosseguiram julgando o caso, decidindo por unanimidade em favor do governo.

Assim, diante da possibilidade de o Supremo confirmar ou reverter a decisão do STJ, prossegue a expectativa em torno da questão crucial da nova matriz fiscal. Sem esses R$ 90 bilhões, as metas do arcabouço fiscal dificilmente serão alcançadas.

Outra boa notícia para o governo no dia de ontem foi a divulgação da prévia da inflação deste mês de abril.

O IPCA-15 veio com uma indicação de que a inflação deste mês será de 0,57%, o que revelará uma desaceleração em relação ao mês de março, que teve alta de 0,69%.

Resultado: anualizado, o índice que mede a inflação do país está em 4,16%.

A imediata e boa repercussão desta notícia causou tanta euforia, que alguns analistas passaram a apostar numa queda de 0,25% da taxa Selic na reunião da próxima semana do Copom.

Mas, pelo que na terça-feira disse Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em seu depoimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a taxa Selic será mantida no patamar em que estacionou desde agosto do ano passado.

Na sua reunião da próxima semana, os nove membros do Copom levarão em conta os chamados núcleos da inflação, nos quais há resistência dos preços dos setores de alimentos e energia, que seguem pressionando o IPCA.

No mesmo depoimento que prestou no Senado na terça-feira, Roberto Campos Neto disse que o índice inflacionário deverá desacelerar até junho, voltando a subir no segundo semestre. Para bom entendedor, meia palavra basta, o que dizer que a taxa Selic não será alterada, devendo provocar novas colisões do governo com a autoridade monetária.

Na área da política, veio ontem a informação de que o presidente da Câmara dos Deputados, Artur Lira, iniciou a temporada das CPIs.

Ele oficializou a criação da CPI do MST, que apurará as invasões de terras e quem financia as ações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra; também foi autorizada a criação da CPI que apurará as causas e os responsáveis pelo rombo da rede de lojas Americanas, que provocou prejuízos de R$ 40 bilhões aos bancos, aos fornecedores e aos pequenos acionistas da empresa; outra CPI autorizada a funcionar é a que apurará a manipulação dos resultados dos jogos de futebol.

E o lucro líquido da gigante sul-coreana Samsung, no primeiro trimestre deste ano, caiu incríveis 93,4% em relação ao trimestre anterior. O lucro da empresa foi de apenas US$ 1,06 bilhão.

Em comunicado ao mercado, a Samsung explicou que a queda de sua receita foi causada pela reduçãoa mundial da procura pelos seus chips. Isso coincide com a retração do mercado de semicondutores.

O jornal El País, o maior e mais importante da Espanha, publica hoje uma grande entrevista com o presidente Lula, concedida em Madrid, onde ele se encontrava em visita oficial.

Falando de seu esforço de buscar uma solução de paz para guerra da Rússia com a Ucrânia, Lula disse o seguinte:

“Cada lado quer ganhar e muitas vezes uma guerra não precisa de ter um ganhador”.

Ele declarou que um entendimento entre a Rússia e a Ucrânia é possível, razão pela qual "eu faço a minha parte".

Lula está retornando da Espanha, onde não chove há 115 dias.

Os espanhóis deverão enfrentar neste ano a maior seca dos últimos 50 anos.

Em algumas regiões do país, começa a faltar água.

Em 28 capitais espanholas, o calor, em plena primavera de abril, já bateu nos 38 graus.