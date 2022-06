Todos unidos pela prorrogação dos incentivos fiscais

Com a mesma facilidade com que se corta uma melancia, a Zona Franca de Manaus prorrogou por mais 20 anos, com o apoio do Congresso Nacional, a vigência do seu menu de incentivos fiscais, que há quase meio século garante às empresas lá instaladas uma redução tributária que causa inveja aos paraísos fiscais.

Mas os estados do Norte e do Nordeste parecem não ter o mesmo prestígio e a mesma importância das multinacionais da Zona Franca, tanto que, neste momento, mobilizam suas bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal na busca da prorrogação, por mais 10 anos, do sistema de incentivos fiscais que atraem investimentos privados para a economia das duas regiões, nas quais são mais acentuadas as disparidades inter-regionais.



Ontem, quinta-feira, na Fiec, mobilizados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), reuniram-se os superintendente da Sudene, da Sudam, do BNB e do Basa (Banco da Amazônia) e mais o presidente da Associação Nordeste Forte e da Federação das Indústrias do Ceará, que celebraram um Memorando de Entendimento por meio do qual, por sugestão das duas entidades, criaram no mesmo instante uma Força Tarefa que lutará para que se aprove, o mais rapidamente possível, o projeto do deputado Júlio César, do Piauí, prorrogando o prazo de vigência daqueles incentivos, que se extinguirá no dia 31 de dezembro do próximo ano de 2023.

Por que essa celeridade? Perguntou a coluna ao presidente da Fiec e da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante.

Sua resposta, em outras palavras, foi a seguinte:

“Porque não é fácil nem rápido aprovar no Parlamento um projeto de lei dessa natureza. É necessário um trabalho penoso e longo de mobilização de cada bancada estadual e, ainda, o esforço pessoal de convencimento dos parlamentares. Assim, começando com muita antecedência, como estamos fazendo agora, as chances de êxito são multiplicadas.”

No momento de assinar o Memorando de Entendimento, o superintendente da Sudene, general Carlos César de Araújo Lima, sorriu para o presidente da Fiec e disse: “Estamos de novo unidos no mesmo objetivo”. Ao seu lado, a superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos, meneou a cabeça, concordando com o seu colega da Sudene.

Depois da reunião, que começou às 8 horas e terminou às 12h45 no auditório do quinto andar do edifício sede da Fiec, os dirigentes da Sudene, Sudam, BNB, Basa e Fiec, testemunhados pelo CEO da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), sentaram-se em torno de uma mesa redonda para o almoço, durante o qual trocaram ideias sobre a economia do Norte e do Nordeste.

Hoje, sexta-feira, 10, os mesmos personagens, acompanhados de técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional, visitarão o Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a usina siderúrgica da CSP.

UMA NOVIDADE PARA QUEM VIAJA

Durante mais de 20 anos, Agostinho Siebra foi gerente da TAP, maior empresa aérea e Portugal, no aeroporto internacional de Fortaleza. Há um ano, ele se aposentou.

Agora, porém, Agostinho Siebra está de volta ao trabalho, mas como empreendedor: ele acaba de abrir um negócio absolutamente novo, pelo menos aqui no Ceará. Ele montou uma empresa de locação de malas de viagem.

Ele disse à coluna que a locação de mala reduz custos para quem viaja, evita a ocupação de espaço na casa ou no apartamento por um equipamento que é usado muito poucas vezes e, de quebra, evita que se peça emprestado esse bem a um parente ou amigo.



Agostino Siebra lembra que o nome de sua empresa é Loc Bag, que já tem site na internet.

EXPANDE-SE A UNIATENEU

Fundada em 2002 e operando desde 2004 com autorização do Ministério da Educação, a Universidade Ateneu (Uniateneu), com reitoria e campus em Messejana, expandiu-se e já abriu unidades em várias cidades do Ceará.

A Uniateneu tem hoje cerca de 12 mil alunos em diferentes cursos, entre os quais medicina, medicina veterinária, biomedicina, odontologia, engenharia, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, direito, administração de empresas e ciências contábeis.

Dirigida pelo reitor Cláudio Ferreira Bastos, a Uniateneu está, agora, ampliando seu quadro de executivos, injetando sangue novo e com maturidade na sua área administrativa.