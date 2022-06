Privatizada, Eletrobrás investirá também em energias renováveis

Ontem, foi um dia de grande notícia para a economia brasileira. A Eletrobras foi, na prática, privatizada.

Isto aconteceu depois das 20 horas, quando foi fixado o preço da ação da empresa: R$ 42, ou seja, R$ 1 real a menos do que a cotação do papel no fechamento do pregão da Bolsa de Valores, às 17 horas de ontem.

Logo após o anúncio do preço da ação, foram feitas reservas de compra que chegaram a R$ 33,7 bilhões e que resultaram na privatização da Eletrobras.

Foi a maior oferta de ações registrada neste ano de 2022.

Com isso, o governo, que tinha o controle da empresa, tornou-se minoritário, mas, mesmo assim, segue detento cerca de 35% do seu capital, o que o mantém como o maior acionista individual, continuando a receber a maior parcela do lucro da Eletrobras.

Agora, livre das mãos do Estado, a Eletrobras – que, entre outras empresas, é dona da Chesf -- passará por uma mudança geral, a começar pela troca do seu comando administrativo, cuja gestão será tocada por profissionais do mercado.

A empresa deverá, igualmente, ampliar seus investimentos, que se voltarão também para a geração de energias renováveis.

Entre os grandes investidores que compraram grandes lotes de ações da Eletrobras está a 3G Capital, dos mesmos sócios da Ambev, liderados pelo homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann.

Detalhe: 350 mil brasileiros, pessoas físicas, usaram o seu FGTS para comprar ações da Eletrobras. A oferta dessas pessoas chegou a R$ 9 bilhões, bem mais do que os R$ 6 bilhões que haviam sido reservados para a compra das ações com recursos do FGTS.

Ontem, a Bolsa de Valores fechou em queda de 1,18%, aos 107.093 pontos. As ações da Eletrobrás subiram 2,14%, cotadas a R$ 43,04.

A propósito: as ações da cearense Hapvida continuaram subindo e, no fechamento do pregão de ontem, registraram alta de 2,98%, cotadas a R$ 6,23.

MAIS UMA LOJA IMPÉRIO EM FORTALEZA

Rede de lojas de móveis e eletrodomésticos que mais cresce no mercado nordestino, a Império tem hoje 38 unidades físicas em várias cidades nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará.

A Império inaugura hoje sua nova loja em Fortaleza, localizada no Piso 1 do North Shopping da Avenida Bezerra de Menezes, bem perto da praça de eventos.

Nesta sexta-feira, dia da inauguração, haverá uma promoção com ofertas exclusivas, com break ao vivo no intervalo do Bom Dia Ceará, formato inédito na TV Verdes Mares.

Além disso, é possível aproveitar as grandes ofertas da Império também no aplicativo e no site.

C. ROLIM SUSTENTÁVEL

Iniciativa de responsabilidade ambiental desenvolvido pela C. Rolim Engenharia, o Programa Compromisso Verde foi escolhido um dos vencedores do Prêmio Estratégia ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) Brasil 2022, conquistando o 3º lugar no ranking da categoria Setor Privado.

O diretor Técnico da construtora, Alexandre Mourão, recebeu o prêmio durante evento realizado em São Paulo.

A premiação anual é organizada pela Rede Estratégia ODS e visa valorizar e dar visibilidade a práticas desenvolvidas por governos, organizações da sociedade civil (OSC), empresas públicas e privadas e instituições de ensino filiadas à rede, com foco na implementação dos seus objetivos de desenvolvimento sustentável e que tenham gerado ações transformadoras no contexto do território onde estão inseridas.

Além disso, busca contribuir para a formação de um Banco de Práticas Exitosas que servirá de referência na implementação e disseminação da Agenda Global 2030, cujo objetivo é da construção de um mundo mais justo e sustentável até aquela data.