Sudene, Sudam, BNB e Basa pedem na Fiec prorrogação dos incentivos

Deram-se as mãos hoje a Sudene, a Sudam, o BNB, o Basa e a Federação das Indústrias do Ceará que decidiram criar, por meio de um Memorando de Entendimentos, uma “Força Tarefa destinada ao aprofundamento das discussões” sobre o fim da vigência dos incentivos fiscais às regiões do Norte e Nordeste, previsto para o dia 31 de dezembro do próximo ano de 2023.

O Memorando de Entendimento foi assinado pelo superintendente da Sudene, general Carlos César Araújo Lima; pela superintendente da Sudam, Louise Caroline Campos Low; pelo presidente do BNB, José Gomes da Costa; pelo representante da presidência do Basa (Banco da Amazônia), Nélio de Jesus Gusmão Júior; e pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

O documento, de poucas linhas, foi elaborado após uma reunião de quatro horas que juntou no auditório do 5º andar da Casa da Indústria, sede da Fiec, representantes dos organismos signatários, que se manifestaram a favor de projeto de Lei do deputado piauiense Júlio César, que prorroga a vigência dos incentivos fiscais para o Norte e o Nordeste.

O texto do Memorando é o seguinte, na integra:

“Considerando a realização do Programa Conhecendo a Indústria – edição Renovação dos Incentivos Fiscais Sudam e Sudene, pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e Associação Nordeste Forte;

“Considerando a participação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Banco do Nordeste e do Banco da Amazônia;

“Considerando o vencimento dos ‘incentivos fiscais – redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, Isenção do Adicional do Imposto de Renda e 30% de reinvestimento, previstos na Lei 13.799/2019 e na MP 2.199-14/2021, em 31 de dezembro de 2023, e a necessidade de aprovação de nova lei no Congresso Nacional para a renovação;

“Considerando a concordância de todos os participantes do evento sobre a necessidade de renovação destes incentivos fiscais;

“Firma-se o presente MEMORANDO DE ENTENDIMENTO para a constituição de uma FORÇA TAREFA destinada ao aprofundamento das discussões sobre o tema e elaboração das medidas legislativas necessárias à renovação dos incentivos fiscais mencionados”.

Traduzindo: os representantes dos organismos que firmaram o Memorando de Entendimento trabalharão, a partir de agora, conjuntamente, no sentido de pressionar as bancadas do Norte e do Nordeste na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para que sejam aceleradas as providências para a rápida aprovação da proposta do deputado piauiense Júlio César.

A Sudene, a Sudam o BNB e o Basa e todas as federações das indústrias nortistas e nordestinas manifestaram-se empenhadas, desde agora, a ampliarem para 10 anos o novo prazo de vigência dos incentivos fiscais para as duas regiões, o qual seria ampliado para até 31 de dezembro de 3033.