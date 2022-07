Ticiana de Paula cantará amanhã no Halleluya

Amanhã, à noite, a cantora católica Ticiana de Paula, da Comunidade Um Novo Caminho, fará uma apresentação especial no Halleluya, evento multitudinário que, anualmente, no mês de julho, é promovido pela Comunidade Shalom, no Condomíio Espiritual Uirapuru, no bairro Castelão.

Ela subirá ao palco principal do evento às 21 horas, logo após a celebração da Santa Missa.

Será um show autoral: Ticiana de Paula cantará suas próprias músicas, quase todas campeãs de audiências nos eventos católicos, entre as quais “Era Deus ali comigo”, “Livre” e “Desce como Fogo”.