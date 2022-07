Evangelho de hoje, sábado, 23/07 (Mt 13,24-30)

Naquele tempo: Jesus contou outra parábola à multidão:"O Reino dos Céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: 'Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde veio então o joio?' O dono respondeu: 'Foi algum inimigo que fez isso'. Os empregados lhe perguntaram: 'Queres que vamos arrancar o joio?' O dono respondeu: 'Não! pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita! E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado! Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro!"

Reflexão - O germe do pecado nos separou da graça da Santidade de Deus Pai.

A parábola do joio e do trigo retrata o que aconteceu com o homem e a mulher que, criados por Deus receberam a boa semente do reino a fim de desde já desfrutá-lo. No entanto, seduzidos pela astúcia da serpente, que é o demônio e príncipe das trevas, eles desobedeceram ao Criador, por isso, lhes foi inoculada a semente do mal, o germe do pecado, que os separou da graça da Santidade de Deus Pai. Por essa razão, hoje também, nós sofremos as consequências devastadoras da ação do diabo que deseja nos arrancar do nosso desígnio de filhos de Deus e, por isso, muitas vezes, nos sujeitamos e nos deixamos levar pelas suas astúcias. Como fez a serpente no paraíso, o inimigo de Deus também hoje age nos atraindo com mentiras que nos acenam, com propostas de sucesso, de enriquecimento, de felicidade sem sofrimento e nós caímos, achando que tudo isso é muito bom e que não há mal nenhum em que desejemos obter o que ele nos propõe. Porém, quando consentimos em aceder às sugestões do Mau, nós vamos nos afastando da fonte do Bem que está dentro do terreno do nosso coração e terminamos por cometer as abominações que não estão contidas no projeto do reino de Deus. Por isso, Jesus nos adverte, a fim de que possamos mensurar o que no nosso coração, é de Deus ou do inimigo de Deus. Constatamos, mais uma vez, que Deus não deseja nos condenar, por isso, espera com paciência as nossas resoluções, abrindo os nossos olhos para enxergar as luzes obscuras do inimigo que tenta nos ofuscar a mente para que não percebamos o nosso erro, principalmente quando dizemos que não temos pecado, pois, somos pessoas de bem. Com certeza, Deus sabe que nos criou para o bem, que fomos feitos por amor e que o nosso maior compromisso é com Amor. Todavia, porque fomos fragilizados pelo pecado, estamos sujeitos a cada momento, a escorregar nas “cascas de banana” do diabo e cair na lama do desamor. Dentro de nós há o trigo, mas também há o joio, que se confundem. Por isso, precisamos ter muito cuidado e deixar que o Espírito Santo avalie as propostas que nos são feitas e, assim, nos oriente para que quando chegar o tempo da colheita, em nós haja somente trigo a recolher e possamos estar entre os benditos no Reino dos céus. – Como está o terreno do seu coração? – Há joio se confundindo com o trigo? – Você consegue distinguir as propostas que lhe são feitas pelo inimigo? – Nos lugares onde você tem frequentado existe mais trigo ou mais joio? – Você percebe a paciência de Deus para consigo? – O que você precisa fazer para quando chegar o tempo da colheita?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO