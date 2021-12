Thissenkrupp produzirá Hidrogênio Verde na Arábia Saudita

Atenção para esta informação, que revela como vai o esforço mundial para a produçãodo Hidrogênio Verde:

A Air Products e a Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers celebraram contrato para fornecer uma planta de eletrólise de mais de dois gigawatts (2 GW) para um dos maiores projetos de hidrogênio verde do mundo, em Neom, na Arábia Saudita.

(Há uma semana, o engenheiro Adão Linhares, secretário Executivo de Energia da Seinfra, revelou a esta coluna que a gigante alemã Thissenkrupp, com negócios no Brasil, também tem interesse no Hub do H2V do Ceará,em Pecém.)

Sob esse contrato com a Air Products, a Thyssenkrupp irá projetar, gerir o "procurement" e fabricar a planta com base em seu módulo de eletrólise de água alcalina de 20 megawatts (MW) em grande escala -- revela um comunicado disribuído hoje pela empresa.

Após o comissionamento, os parceiros do projeto - NEOM, ACWA Power e Air Products (“NEOM Green Hydrogen Company”) - irão operar a instalação, que irá produzir hidrogênio a ser sintetizado em amônia livre de carbono para exportação exclusiva da Air Products para mercados globais.

As atividades de engenharia e procurement foram iniciadas e o início da produção está programado para 2026.

Forte parceria sustentável - Em julho de 2020, a Air Products, juntamente com a ACWA Power e NEOM, anunciaram a assinatura de um acordo para a instalação de produção de amônia baseada em hidrogênio verde em escala mundial alimentada por energia renovável.

A Thyssenkrupp foi selecionada por seu parceiro estratégico Air Products no início do projeto como fornecedor de tecnologia e trabalhou intensamente na engenharia inicial e no desenvolvimento de projetos.

A assinatura do contrato é um marco importante do esforço conjunto de ambas as empresas durante o ano passado para usar suas tecnologias complementares, engenharia e forças de execução de projeto para desenvolver instalações de produção de hidrogênio verde. A realização do projeto aproveitará a tecnologia em grande escala da Thyssenkrupp, apoiando o desenvolvimento de hidrogênio verde pela Air Products para transporte sustentável, produtos químicos e geração de energia.

Samir J. Serhan, Diretor de Operações da Air Products, afirma: “Este marco do projeto com a Thyssenkrupp promove nosso forte progresso em NEOM para fornecer hidrogênio livre de carbono em grande escala no Reino Unido e para o mundo. O desenvolvimento e a execução deste megaprojeto inovador é um dos muitos essenciais para conduzir uma transição energética bem-sucedida e esperamos continuar a desenvolver, construir e operar instalações que ajudem a enfrentar os desafios ambientais e energéticos significativos do mundo. Este projeto é o pontapé inicial para se tornar um pioneiro na economia do hidrogênio verde”.



“Como líder do mercado mundial de eletrólise, trazemos dois fatores decisivos para realizar esses projetos de gigawatt: com nosso tamanho de módulo padrão em grande escala e capacidade de fabricação de células de gigawatt por ano, aliado à joint venture com a De Nora, somos capazes de fornecer projetos de grande capacidade hoje”, diz Denis Krude, CEO da Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers.

“Com este projeto de gigawatt, estamos comprometidos em investir para intensificar ainda mais nossas capacidades de fabricação. Também almejamos uma configuração local forte, que é a chave para fornecer soluções de serviço personalizadas ao longo de todo o ciclo de vida da planta e permite que nosso parceiro estratégico, em sua visão, torne-se um pioneiro global na descarbonização”, acrescenta ele.