Senai-Ceará qualifica profissionais do Hidrogênio Verde

Bem-informado sobre as necessidades do mercado de trabalho na novíssima área tecnológica de produção de Hidrogênio Verde, o Senai-Ceará está definindo seu novo portfólio de cursos voltados para a formação de profissionais para essa atividade.

Seu diretor-geral, engenheiro Paulo André Holanda, informa que, nesse sentido, o Senai-Ceará mobiliza especialistas de diversas empresas do segmento para que participem, de 18 a 20 deste mês, da reunião do Comitê Técnico Setorial do Hidrogênio Verde (H2V) que se realizará no modo online desde Brasília.

Holanda explica que, nessa reunião, os especialistas discutirão quais os perfis profissionais necessários para atender à cadeia de produção do Hidrogênio Verde, que será produzido com energias renováveis, como solar fotovoltaica e a eólica onshore e offshore.

Falando a esta coluna, Paulo André Holanda lembrou que o Ceará “tem enorme potencial para tornar-se referência na produção de hidrogênio verde, para o que a capacitação de profissionais adequados às novas tecnologia é um pilar essencial”.

Ele acrescentou que o Senai-Ceará, cumprindo orientação do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, está a aproximar-se de grandes players do setor para formar novos profissionais e contribuir com a melhoria do ambiente de negócios no estado do Ceará.

Os profissionais do Senai-Ceará já estão sendo qualificados. Na semana passada, a especialista técnica em energias renováveis, Isabela Maciel, e o doutor em química e bolsista da Unidade de Tecnologia, Francisco Marques, estiveram no Rio de Janeiro representando o Senai-Ceará em um treinamento sobre combustível sustentável para aviação, organizado pela Agência de Cooperação Alemã (GIZ), pelo Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e pelo ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI).

SER DISCRETO E PARECER DISCRETO

Servidores públicos, de qualquer nível hierárquico, no plano federal, estadual ou municipal, devem ser comedidos nos seus atos profissionais e sociais, evitando publicizar, por qualquer canal, principalmente pelas redes sociais, suas atividades de lazer e seus eventos sociais.

Empresários, principalmente os ricos, têm todo o direito de, sem ligar para o que podem dizer os invejosos, expor fotos de suas viagens, de seus jantares, de suas visitas a pontos turísticos famosos e de suas próprias roupas.

Mas o servidor público, cujo vencimento provém do imposto cobrado do extenuado contribuinte brasileiro, deve ser como a mulher de César – ser discreto e parecer discreto.

BNB FINANCIA COAPHCARE NO EUSÉBIO

Fundada em 2009, a Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar, que integra o Grupo Coaph, informa que investirá R$ 19 milhões na construção de um novo Coaphcare - Centro de Cuidados Paliativos em Eusebio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Parte do investimento será financiado pelo Banco do Nordeste (BNB), com o qual o Grupo Coaph celebrou contrato.

O Coaphcare é uma instituição de internamento com espaço físico próprio para acompanhamento, tratamento e supervisão clínica a doentes em situação clínica complexa e de sofrimentos decorrentes de doença severa e/ou avançada, incurável e progressiva.

O novo centro terá estrutura de cerca de 9 mil m² de área, sendo 4 mil m² de área construída, como informa Justino Barros, diretor do Grupo.