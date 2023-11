Senai-Ceará celebra 80 anos de passado, presente e futuro

Hoje, segunda-feira, 27, louvemos o que deve ser louvado. E este louvor é para o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-Ceará), que celebra 80 anos de intensa atividade, com uma folha de serviços de fazer inveja.

Atendendo, com seus quase 300 cursos profissionalizantes, a milhares de colaboradores de centenas de empresas de 25 diferentes segmentos da indústria, o Senai-Ceará, sob a direção do engenheiro Paulo André Holanda, instalou e opera – em sua unidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza – um Hub de Inovação conectado a vários outros do Ceará, do Nordeste das demais regiões do país.

O objetivo primordial do Senai-Ceará tem sido o de qualificar a mão de obra industrial cearense, e tanto isto é verdade que, neste momento, seu Centro de Excelência de Transição Energética – lançado em maio de 2022, em implantação numa área de 15 hectares na Barra do Ceará e voltado para a formação e treinamento do pessoal técnico das empresas de geração de energias renováveis – entrará em funcionamento no primeiro trimestre do próximo ano.

O equipamento, porém, já tem alta e precoce demanda, pois sua grade curricular está adequada às novas tecnologias utilizadas nos projetos de geração eólica e solar fotovoltaica.

São parceiros do Centro de Excelência em Transição Energética do Senai-Ceará gigantes mundiais e nacionais da área, como Siemens, Maersk Training, Enel, GIZ, Aerys Energy, Makro Engenharia, B&Q e Sou Energy.

No mês de outubro passado, a Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), por meio do Senai-Ceará, celebrou termo de cooperação técnica com a Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém por meio do qual prestará serviços de capacitação e inovação às empresas industriais que operam na região.

Mas o Senai-Ceará também atua na área da ressocialização, focando seu trabalho na formação, requalificação profissional e treinamento dos internos dos presídios cearenses.

Até o fim deste 2023, e ao longo dos últimos cinco anos, as equipes de professores do Senai terão qualificado 25 mil internos e egressos do sistema prisional. A parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária do Governo do Estado permitiu que os próprios internos, com a supervisão dos professores do Senai, construíssem e equipassem – como construíram e equiparam – salas de aula e galpões industriais dentro dos presídios.

Mas o melhor desta notícia vem agora: em 2024, será inaugurada, em um dos presídios da Região Metropolitana de Fortaleza, uma Escola Profissionalizantes de tempo integral, cujo espaço físico está em construção pelos próprios internos, supervisionados pelo time de professores do Senai-Ceará.

Paulo André Holanda lembra que, no auge da pandemia da Covid 19, entre 2020 e 2021, o Senai-Ceará teve destacada atuação. Suas equipes técnicas consertaram 372 aparelhos de ventilação pulmonar, confeccionaram 45 mil “faces hields”, 100 mil máscaras e aventais, 9 túneis de desinfeção e 2 mil litros de álcool em gel.

Mas o grande destaque desse difícil período por que passaram o Ceará e os cearenses foi “o projeto do nosso capacete Elmo, idealizado pelo Prof. Marcelo Alcantara e implementado pela Fiec, por meio do Senai, em parceria com a UFC, a Unifor, a Esmaltec, a Funcap e e Escola de Saúde Pública; esse maravilhoso equipamento foi responsável por salvar mais de 40 mil vidas”, como recorda Paulo André Holanda.

Diretor regional do Senai-Ceará, ele se declara muito feliz pela data de hoje, agradece o apoio que tem recebido do presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, e aproveita para filosofar:

“Não se faz inovação sem conhecimento. A Educação, a ética e o cuidado com as pessoas são ferramentas necessárias para o desenvolvimento de qualquer nação, e é isto o que procuramos fazer no dia a dia da atividade do Senai-Ceará “.

Para celebrar os 80 anos do seu Senai, a Fiec promoverá logo mais, às 8 horas desta segunda-feira, 27, uma sessão solene em sua sede, a Casa da Indústria, na Avenida Barão de Studart.