Faec adverte: tudo aponta para uma nova seca em 2024

Falando para centenas de agricultores e pecuaristas cearenses de todos os portes, que se reuniram sábado passado, 25, na cidade de Tauá, no III Encontro de Produtores Rurais do Ceará (Eproce), o presidente da Federação da Agricultura (Faec), Amílcar Silveira, transmitiu duas notícias: uma boa, outra ruim.

A boa é esta: a Pecnordeste de 2024 – maior feira indoor da agropecuária nordestina – baterá todos os recordes de público, de expositores e de eventos técnicos e científicos. Para isto, ocupará toda a área dos Pavilhões Leste e Oeste do Centro de Eventos do Ceará.

A notícia ruim é a seguinte: todos os institutos mundiais que monitoram o clima estão apontando para mais um ano de seca no Nordeste em 2024. Sobre o assunto, a Funceme só falará no dia 20 de janeiro.

Ouvido com atenção pelo imenso auditório, Silveira afirmou que o objetivo dos Eproces é “unir os que produzem e trabalham no campo”, acentuando que, “na Faec, o nosso patrão é o produtor rural, é para ele que trabalhamos e estamos aqui reunidos para ouvi-lo”.

Ele informou que, nos Inhamuns, onde se localiza Tauá, o capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-Ceará) tem hoje um time de 30 técnicos, com cujo apoio será implementado um programa de melhoria genética do seu rebanho caprino, a ser estendido também para os Sertões de Crateús.

“Aqui é a terra da cabra, do cabrito e do carneiro, pois é aqui que a Faec, em parceria com o Sebrae, desenvolverá um programa de melhoria genética que beneficiará os seus caprinocultores. Esse programa já se desenvolve com sucesso em Solonópole, para onde foram enviados 576 embriões para fecundação ‘in vitro’. É uma boa novidade que estamos levando para o sertão cearense”, revelou o presidente da Faec.

Mas Amílcar Silveira fez uma advertência:

“O próximo ano de 2024 será muito difícil. Preparem-se para uma seca, segundo apontam os institutos mundiais que monitoram o clima”. Ele, porém, instou os produtores rurais a erguerem a cabeça para “encarar mais esse desafio”. E foi adiante:

“Já avisamos o governador, mas o governo (do estado) ainda não está planejando as ações para o ano que vem. Nós vamos cobrar. Somos independentes, não temos nenhuma ligação política, o que queremos é defender o interesse do produtor rural. E irmanados, unidos, vamos transformar a vida de quem produz no campo”, disse ele.

Em seguida, Amílcar Silveira anunciou que a Pecnordeste 2024 – a grande feira nordestina da agropecuária que se realiza anualmente no mês de junho – será a maior da história do Centro de Eventos do Ceará, pois abrigará o Movimento das Mulheres e dos Jovens do Agro, para o que já começou o trabalho de comercialização dos estandes.

Neste ano, a Pecnordeste ocupou todo o Pavilhão Oeste do Centro de Eventos; em 2024, será ocupado, também, todo o Pavilhão Leste, como anunciou o presidente da Faec.