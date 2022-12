Semana de expectativa, neve congelante, guerra e ameaça de guerra

Esta é a última semana deste agitado ano de 2022. Ela terá poucos eventos a destacar. O Congresso Nacional entrou em recesso e a movimentação política em Brasília está esvaziada, mas voltada para a festa de posse do eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que será realizada no próximo domingo, dia 1º de janeiro de 2023.

Hoje ou amanhã, Lula deverá divulgar o nome dos 13 ministros que ainda faltam para que se complete a lista dos 37 que comporão o quadro de auxiliares do futuro governo.

Hoje, logo mais às 8h30min, o Banco Central divulgará o seu semanal Boletim Focus, com as previsões para o câmbio, os juros Selic e o PIB deste ano e do próximo. Estima-se que a inflação brasileira fechará 2022 abaixo dos 6%.

Hoje, será divulgado o Índice de Confiança do Consumidor, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas. Na quinta-feira, será conhecido o IGP-M (Índice Geral de Preços ao Consumidor do Mercado) relativo ao presente mês de dezembro. Os economistas do Banco Itaú preveem alta de 0,66%, com o que o índice anualizado passará para 5,7%.

Também hoje serão publicados os números relativos ao Caged – Cadastro Geral de Desempregados. Os economistas do Itaú calculam que a taxa de desemprego deverá cair de novo.

Nesta segunda-feira, 26, as Bolsas de Valores dos Estados Unidos não operam, o que significa que o pregão da Bolsa brasileira B3 terá fraco movimento hoje.

Em Pequim, será divulgado hoje o índice de gerentes de compras da China, um indicador importante da atividade econômica chinesa, que enfrenta graves problemas causados pela persistência da pandemia da Covid-19, que segue fazendo vítimas em grandes e importantes cidades daquele país asiático.

Informações fora do quadrado da economia: ontem, 71 aviões de guerra da Força Aérea chinesa, incluindo drones, invadiram o espaço de defesa aérea de Taiwan, ilha no Mar da China, um território que o governo chinês considera seu.

Também participaram dessa operação vários navios de guerra da China, cujo governo justificou a movimentação como resposta à decisão do governo dos Estados Unidos, cujo Parlamento aprovou um projeto de lei de gastos, priorizando o apoio financeiro e militar a Taiwan.

E na guerra da Ucrânia a última notícia dá conta de que um drone ucraniano bombardeou uma base aérea da Rússia, perto da cidade de Saratov, a apenas 450 quilômetros de Moscou. Nesse ataque teriam morrido três soldados russos. É a nova escalada dessa incrível e estúpida guerra.

E nos EUA 34 pessoas já morreram por causa da tempestade de neve congelante que castiga o país há três dias e deverá permanecer por toda esta semana.

As temperaturas chegam a 56 graus abaixo de zero em alguns estados do Norte dos Estados Unidos e em algumas províncias do Canadá, principalmente na de Montreal.

É a vingança da natureza contra a ação deletéria do homem.