Semana animada com nova matriz fiscal, IPCA, desemprego e balanços

Depois de uma semana curta por causa do feriado nacional da última sexta-feira, a Bolsa de Valores B3 retoma nesta segunda-feira os seus pregões.

Esta será uma semana de bons eventos para o investidor. Por exemplo: quarta-feira, 26, será divulgada a prévia deste mês de abril do IPCA, que é o índice oficial da inflação o Brasil.

Os economistas do Banco Itaú estão projetando um aumento de 0,58%, com o que o IPCA deste exercício de 2023 chegará a 4,2%. Os mesmos economistas também preveem que a inflação brasileira manter-se-á nesse nível até o próximo mês de junho, quando, então, iniciará uma curva em aclive, fazendo com que o IPCA, anualizado, passe dos 5%.

Amanhã, terça-feira, será divulgado o resultado das vendas do comércio varejista no mês de fevereiro. Os economistas do Itaú estão estimando um recuo de 0,2% em relação ao mês anterior de janeiro, mas um incremento anual de 0,6%, medido de janeiro do ano passado a janeiro deste ano.

Na sexta-feira, dia 28, será conhecido o IBC-BR, que é o Índice da Atividade Econômica do Banco Central. A expectativa dos analistas é de que esse índice venha com um crescimento de 0,7%.

Na quinta-feira, 27, será divulgado o Caged, que é o Cadastro que Geral de Empregados e Desempregados. Para os economistas do Banco Itaú, o Caged de março virá com a criação de 85 mil novos empregos.

Mas no dia seguinte sairá a Pnad Contínua, que mostra o índice do desemprego no país. De acordo com a projeção dos economistas do Itaú, a taxa de desemprego deverá mostrar um crescimento dos atuais 8,6% para 9%.

Na quinta-feira, será divulgado nos Estados Unidos a primeira prévia do PIB norte-americano relativa ao primeiro trimestre deste ano. O mercado estima um crescimento de 2%, bem abaixo dos 2,6% registrado no trimestre anterior, ou seja, outubro-novembro-dezembro de 2022.

Ao longo desta semana, serão divulgados os balanços de algumas das grandes empresas norte-americanas, como Coca-Cola, Mc Donald’s, Intel, Visa, Mastercard, além das gigantes da tecnologia como Alfhabet, que é a dona do Google; Microsoft e Mata, que é a dona do Facebook.

Aqui no Brasil, grandes empresas, inclusive grandes bancos, divulkgarão seus balanços do primeiro trimestre deste ano. O primeiro banco a fazê-lo será o Santander, que amanhã, antes da abertura da Bolsa de Valores, divulgará seus resultados financeiros relativos a janeiro-fevereiro-março.

Na quarta-feira, o mercado conhecerá os resultados da Vale, gigante brasileira da exploração e exportação do minério de ferro.

Na área da política, o destaque desta semana será o início da tramitação da proposta do novo arcabouço fiscal no Congresso Nacional. O texto da proposta chegou na semana passada às mãos dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que agora designarão os relatores em cada casa do Parlamento.

O presidente da Câmara, Artur Lira, já designou o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, para relatar a proposta. O relator da proposta no Senado será designado ao longo desta semana.

Antes mesmo de começar o debate parlamentar sobre anova matriz fiscal, movimentam-se os líderes dos partidos que integram o Centrão no sentido de derrubar um dispositivo da proposta, que evita a punição do presidente da República em caso de descumprimento da meta fiscal. Foi esse dispositivo a causa do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, em 2016.

Segundo André Fufuca, líder do PP na Câmara dos Deputados, do jeito que está a proposta, o novo arcabouço fiscal será uma fonte de pedaladas.

De acordo com o texto original da proposta, em caso de descumprimento da meta fiscal, o presidente da República apenas enviará uma carta ao Congresso Nacional, explicando por que a meta não foi cumprida. Esse descumprimento não será considerado crime de responsabilidade, como é hoje.