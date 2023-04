Do pico das montanhas à profundeza dos oceanos, agrava-se o clima

Foi divulgado ontem o relatório anual da Organização Meteorológica Mundial (OMM), e o que ele trouxe em relação às mudanças climáticas é muito preocupante.

O documento – que está publicado no site da OMM – diz, logo no primeiro parágrafo, o seguinte:

“Dos picos das montanhas às profundezas do oceano, as mudanças climáticas continuaram avançando em 2022. Secas, inundações e ondas de calor afetaram comunidades em todos os continentes e custaram muitos bilhões de dólares. O gelo do mar antártico caiu em sua menor extensão já registrada e o derretimento de algumas geleiras europeias foi, literalmente, fora de série.”

E prossegue:

“O Estado do Clima Global 2022 mostra as mudanças em escala planetária na terra, no oceano e na atmosfera causadas por níveis recordes de gases de efeito estufa que retêm o calor. Para a temperatura global, os anos de 2015-2022 foram os oito mais quentes já registrados, apesar do impacto de resfriamento de um evento La Niña nos últimos três anos. O derretimento das geleiras e o aumento do nível do mar – que novamente atingiram níveis recordes em 2022 – continuarão por até milhares de anos.”

O secretário-geral da OMM, professor Petteri Taalas, agrava as preocupações, ao dizer:

“Enquanto as emissões de gases de efeito estufa continuam a aumentar e o clima continua a mudar, as populações em todo o mundo continuam a ser gravemente afetadas por eventos climáticos e climáticos extremos. Por exemplo, em 2022, secas contínuas na África Oriental, chuvas recordes no Paquistão e ondas de calor recordes na China e na Europa afetaram dezenas de milhões, causaram insegurança alimentar, impulsionaram a migração em massa e custaram bilhões de dólares em perdas e danos.

“No entanto, a colaboração entre as agências da ONU provou ser muito eficaz na abordagem dos impactos humanitários induzidos por eventos climáticos extremos, especialmente na redução da mortalidade e perdas econômicas associadas. A Iniciativa de Alerta Precoce para Todos da ONU visa preencher a lacuna de capacidade existente para garantir que todas as pessoas na Terra sejam cobertas por serviços de alerta precoce. No momento, cerca de cem países não possuem serviços meteorológicos adequados. Atingir esta ambiciosa tarefa requer melhoria das redes de observação, investimentos em alerta precoce, capacidade de atendimento hidrológico e climático”, afirmou.

O novo relatório da OMM é acompanhado por um mapa histórico, que fornece informações aos formuladores de políticas sobre como os indicadores de mudança climática estão se saindo e também mostra como a tecnologia aprimorada torna a transição para energia renovável mais barata e mais acessível do que nunca.

Além dos indicadores climáticos, o relatório foca nos impactos. O aumento da desnutrição foi exacerbado pelos efeitos combinados dos riscos hidrometeorológicos e da COVID-19, bem como por conflitos e violência prolongados.

ALGUNS DESTAQUES DO RELATÓRIO

“A temperatura média global em 2022 foi de 1,15 [1,02 a 1,28] °C acima da média de 1850-1900. Os anos de 2015 a 2022 foram os oito mais quentes no registro instrumental desde 1850. 2022 foi o 5º ou 6º ano mais quente. Isso ocorreu apesar de três anos consecutivos de resfriamento do La Niña – um La Niña de “mergulho triplo” aconteceu apenas três vezes nos últimos 50 anos.

“As concentrações dos três principais gases de efeito estufa – dióxido de carbono, metano e óxido nitroso – atingiram níveis recordes observados em 2021, o último ano para o qual os valores globais consolidados estão disponíveis (1984-2021). O aumento anual na concentração de metano de 2020 a 2021 foi o mais alto já registrado. Dados em tempo real de locais específicos mostram que os níveis dos três gases de efeito estufa continuaram a aumentar em 2022.

“As geleiras de referência para as quais temos observações de longo prazo experimentaram uma mudança média de espessura de mais de -1,3 metros entre outubro de 2021 e outubro de 2022. Essa perda é muito maior do que a média da última década. Seis dos dez anos de balanço de massa mais negativos já registrados (1950-2022) ocorreram desde 2015. A perda cumulativa de espessura desde 1970 chega a quase 30m.

“Ondas de calor recorde afetaram a Europa durante o verão. Em algumas áreas, o calor extremo foi combinado com condições excepcionalmente secas. O excesso de mortes associadas ao calor na Europa ultrapassou 15.000 no total na Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Portugal.

“A China teve sua onda de calor mais extensa e duradoura desde o início dos recordes nacionais, estendendo-se de meados de junho até o final de agosto e resultando no verão mais quente já registrado por uma margem de mais de 0,5 °C. Foi também o segundo verão mais seco já registrado.

“Insegurança alimentar: em 2021, 2,3 bilhões de pessoas enfrentavam insegurança alimentar, das quais 924 milhões enfrentavam insegurança alimentar grave. As projeções estimam que 767,9 milhões de pessoas enfrentarão desnutrição em 2021, 9,8% da população global. Metade deles está na Ásia e um terço na África.

“Ondas de calor na estação pré-monções de 2022 na Índia e no Paquistão causaram uma queda no rendimento das safras. Isso, combinado com a proibição das exportações de trigo e restrições às exportações de arroz na Índia após o início do conflito na Ucrânia, ameaçou a disponibilidade, o acesso e a estabilidade de alimentos básicos nos mercados internacionais de alimentos e impôs altos riscos aos países já afetados pela escassez. de alimentos básicos.

“As alterações climáticas têm consequências importantes para os ecossistemas e para o ambiente. Por exemplo, uma avaliação recente com foco na área única de alta elevação ao redor do planalto tibetano, o maior depósito de neve e gelo fora do Ártico e da Antártica, descobriu que o aquecimento global está causando a expansão da zona temperada.

“A mudança climática também está afetando eventos recorrentes na natureza, como quando as árvores florescem ou os pássaros migram. Por exemplo, o florescimento da flor de cerejeira no Japão foi documentado desde 801 DC e mudou para datas anteriores desde o final do século XIX devido aos efeitos das mudanças climáticas e do desenvolvimento urbano. Em 2021, a data de floração completa foi 26 de março, a mais antiga registrada em mais de 1200 anos. Em 2022, a data de floração foi 1º de abril.

“Nem todas as espécies em um ecossistema respondem às mesmas influências climáticas ou nas mesmas taxas. Por exemplo, os tempos de chegada da primavera de 117 espécies de aves migratórias europeias ao longo de cinco décadas mostram níveis crescentes de incompatibilidade com outros eventos da primavera, como a saída de folhas e o voo de insetos, que são importantes para a sobrevivência das aves. É provável que tais incompatibilidades tenham contribuído para o declínio populacional de algumas espécies migratórias, particularmente aquelas que invernam na África subsaariana.”