Refinaria da Noxis, no Pecém, também produzirá metanol

Muito rápido no gatilho e ainda celebrando o licenciamento ambiental aprovado quinta-feira, 10, pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Coema) para o início das obras de implantação de sua refinaria de petróleo a ser construída na geografia da ZPE do Ceará, Gabriel Debellian, CEO da Noxis Energy, que construirá o empreendimento, transmitiu ontem, sexta-feira, por uma rede social uma notícia ainda mais importante:

A Refinaria do Pecém estará adequada à transição energética, e tanto é verdade que ela produzirá, no curto prazo, “o etanol, que é o futuro combustível marítimo”, como ele disse no áudio que postou.

Debellian lembrou que o etanol já é utilizado hoje na fabricação do biodiesel, que é misturado ao diesel convencional. E acrescenta que, “ao contrário do que muita gente levantou sobre emissões de gases, posso afirmar que a nossa refinaria não emitirá qualquer gás tóxico”. Ele disse:

“O que a refinaria emitirá será o CO2, que “será capturado na emissão para ser utilizado como matéria prima na fabricação do metanol”.

De acordo com Gabriel Debellian, o metanol usa o CO2 combinado com o hidrogênio “e daí sai o metanol”.

O CEO da Noxis Energy revela que está conversando com uma empresa “de primeiríssima linha mundial que vai nos fornecer a tecnologia para – se tudo der certo — a planta específica do metanol ligada à refinaria, porque elas utilizam equipamentos em comum, o que melhora a performance financeira da refinaria e reduz os custos de operação da planta de metanol”.

Ainda segundo Debellian, a usina de metanol que a Noxis instalará na área da sua refinaria de petróleo produzirá o metanol verde, o azul e o convencional.

“Para o metanol verde e azul, utilizaremos o Hidrogênio Verde que será produzido no Hub de Pecém. Nós vamos, então, poder oferecer essa utilização do hidrogênio, convertê-lo em etanol que poderá ser exportado ou utilizado no abastecimento de navios. Acho que esse é um projeto muito criterioso. Nós esperamos que, até o fim deste ano, começaremos as obras de preparação do terreno, agora com licença prévia, e começar os investimentos, embora já tenhamos investido muito dinheiro”, disse ele.

Ainda de acordo com Gabriel Debellian, o total orçado para a construção da refinaria do Pecém chega aos US$ 2 bilhões, ou R$ 10 bilhões.

“Os investidores que estão conosco são sérios e grandes, que querem ter segurança jurídica e operacional, e eu acho que o Estado do Ceará e o Pecém oferecem tudo isso. Nosso projeto é um projeto vitorioso”, conclui Debellian.

Por sua vez, o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, Maia Júnior, que, pessoalmente, desenvolveu as negociações que atraíram a Noxis Energy para o Ceará, disse à coluna que a unidade de refino do Pecém terá um relevo estrategicamente importante “nessa questão progressista da transição energética, pois resolverá uma questão inicial e, depois, fabricará metanol, que é a base para combustíveis para navios, ou seja, ela se adequará perfeitamente à transição energética e, ainda, capturará todo o CO2, ou seja, ela não emitirá qualquer gás tóxico”.

Ainda de acordo com Maia Júnior, “para chegar à segunda fase de fabricação de metanol ou de qualquer outro combustível, a refinaria precisará de CO2 “. Maia Júnior acrescentou:

“É preciso neste momento esclarecer o que está sendo estruturado para a economia do Ceará. O que falta agora – iniciando os projetos do Hidrogênio Verde, iniciando o projeto dessa refinaria – é disparar o projeto de tancagem de amônia, para o que o sistema de tanques do Mucuripe terá de ser substituído pela já projetada tancagem do Pecém. Além disso, será necessário acelerar o projeto de exploração industrial da mina de fosfato de Itataia, com o que o Ceará passará a ser um grande fabricante de fertilizantes. Temos diante de nós um futuro radiante”.