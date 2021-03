Praga da Sigatoka destrói banana no Cariri e ameaça no Apodi

Está sob duplo ataque a bananicultura empresarial cearense.



O primeiro ataque vem da natureza – o da Sigatoka Amarela, uma poderosa praga que, neste momento, castiga os bananais da região do Cariri, no Sul do Ceará, e da Chapada do Apodi, no Leste, onde operam as maiores empresas, uma delas grande exportadora da fruta.

O segundo ataque é ideológico e está embutido em uma Lei aprovada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo governador do Estado, proibindo, em toda a geografia cearense, o uso da pulverização aérea –melhor, mais rápida, mais eficiente e mais barata forma de combate à praga.

Na Costa Rica e no Equador, dois dos maiores produtores mundiais de banana (como também é o Brasil), são feitas, anualmente, 52 aplicações aéreas de agroquímicos sobre os seus bananeirais. Significa uma pulverização aérea por semana.

Aqui no Ceará, quando o uso da aviação agrícola era permitido, faziam-se, no máximo, duas pulverizações aéreas por ano. Vale repetir: por ano.

A Sigatoka Amarela reduz em até 50% a produção da bananeira.

A proibição da pulverização aérea causou graves prejuízos, igualmente, aos pequenos bananicultores localizados no Cariri, onde vários deles desistiram da atividade, deixando ao desemprego centenas de pessoas.

Na última semana, um deles distribuiu fotos do que, até recentemente, era a sua área de produção de banana. Ele desistiu do negócio porque os custos de produção ficaram proibitivos. E passou um trator por cima de suas bananeiras. Resultado: vários trabalhadores ficaram desempregados, sem renda.

Assim como os demais, esse pequeno produtor viu-se diante de um desafio que não podia enfrentar: o aumento dos custos de produção, elevados por causa da necessidade de usar maior volume de calda de agroquímico e, ainda, mais trabalhadores para a tarefa de pulverizar, de baixo para cima, as folhas das bananeiras, o que é feito, nas empresas organizadas, sob o abrigo do EPI (Equipamento de Proteção Individual).



No Cariri, há pequenos bananicultores que ainda produzem, mas com prejuízos que crescem.

Ao serem forçados a substituir a pulverização aérea pela costal, ou seja, usando mão de obra humana para ese serviço que, no modo aéreo,é mais barato e mais seguro do ponto de vista ambiental, eles se defrontam com mais dificuldades para combater a Sigatoka Amarela.

A praga da Sigatoka ataca quando há umidade no ar e no solo.

Nesta época do ano, há chuvas e isto é uma ajuda com que conta a Sigatoka Amarela para agir com furor.



É o que está acontecendo agora não só no Cariri, mas também na Chapada do Apodi. São os dois principais polos de produção de banana no Ceará.

Para tornar ainda mais difícil a atividade da bananicultura, a Agência de Defesa da Agropecuária do Ceará (Adagri) passou a cobrar uma taxa sobre o trânsito de banana no território cearense, a pretexto de rastrear o produto.

Essa taxa, revelam os produtores, só é cobrada das empresas organizadas. Os pequenos produtores de banana das serras de Uruburetama e Pacatuba, por exemplo, não são importunados pelos fiscais da Adagri.

A produção desses pequenos bananicultores é comercializada na Ceasa, um Centro de Abastecimento administrado pelo governo do Estado.

UM SONHO

Falta muito pouco para que se torne realidade o sonho do imperador D. Pedro, o primeiro a imaginar a possibilidade de transportar as águas do rio São Francisco para o semiárido de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

Essas águas, abençoadas, estão a poucos quilômetros da bacia hidráulica do açude Castanhão, que as represará e, no tempo oportuno, as transferirá para matar a sede da população de Fortaleza e das cidades de sua Região Metropolitana, abastecidas hoje pelos açudes Aracoiaba, Pacajus, Pacoti, Riachão e Gavião.

Por meio de drones e de um aplicativo criado para essa finalidade, o secretário de Recursos Hídricos do Governo do Ceará, Francisco Teixeira, acompanha a viagem das águas do São Francisco no rumo do Castanhão.



Ele estima que amanhã, domingo, será o dia imaginado por Dom Pedro.



No Castanão já chegam as águas das chuvas que vêm caindo sobre as cabeceiras do Jaguaribe e do Salgado. A partir de amanhã, provavelmente, a elas se juntará o caudal do São Francisco.

Há muito a ser dito sobre o Projeto São Francisco de Integração de Bacias, uma obra gigantesca que já consumiu mais de R$ 10 bilhões e 14 anos de trabalho físico, discursos demagógicos, debates ideológicos, erros técnicos, promessas não cumpridas, licitações demoradas e suspeitas, falência de empreiteiras, desfile de autoridades, juramentos eleitoreiros e muito mais.

O Projeto São Francisco ganhará dois novos ramais, um dos quais – o do Apodi – está em processo licitatório. O outro – o do Salgado – aguarda a finalização do projeto executivo, algo previsto para o segundo semestre deste ano.

REVITALIZAÇÃO

Foi divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) o resultado preliminar do edital do Programa Águas Brasileiras, que selecionará projetos de revitalização nas principais bacias hidrográficas do País.

De 48 projetos recebidos, 26 foram considerados aptos pela Comissão de Avaliação. Os autores dos não selecionadas têm prazo até terça-feira, 9, para apresentar recurso por meio do endereço eletrônico drhb.snsh@mdr.gov.br.



Após o resultado final, os projetos selecionados serão divulgados no portal do MDR, através do qual farão a conexão com as organizações e empresas que desejarem apoiá-los financeiramente.

Os projetos apresentados contemplam mais de 250 municípios de 10 estados e visam o uso sustentável dos recursos naturais e a melhoria da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para os usos múltiplos.

Foram escolhidos 16 projetos para a Bacia do Rio São Francisco, dois para a do Rio Parnaíba, dois para a do Rio Taquari e seis para a do Rio Tocantins-Araguaia.

MAIA JÚNIOR

Esta coluna junta-se à multidão dos amigos do secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, que, com sintomas da Covid-19, foi hospitalizado.

Ele passa bem em um dos apartamentos do hospital, onde é assistido pelo Dr. Cabeto, seu colega secretário de Saúde.

O Ceará precisa muito da inteligência, da competência e do entusiasmo de Maia Júnior, que consome as 24 horas do dia imaginando soluções para o crescimento econômico e social do Estado.