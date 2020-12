Porto do Pecém ganhará em 2021 um Hub de Comércio Exterior

Celebrando ontem a ancoragem do 15º cabo submarino de fibra ótica na Praia do Futuro, da EllaLink, o que torna consolida Fortaleza como um dos dois maiores entroncamentos mundiais de Telecom, o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior, relaciona o que chama de “motivos que atraem a atenção e o interesse do investidor nacional e estrangeiro pelo Ceará”.

Ele cita “o respeito aos contratos, o equilíbrio fiscal que vem desde 1987, a transparência, a confiabilidade, o agronegócio tecnologicamente avançado e renovado, a geração e a exportação de energia elétrica de diferentes fontes, o Porto do Pecém e sua logística de transporte, a oferta hídrica que garantiu água durante os sete anos de poucas chuvas no Estado, as políticas de educação que colocaram o Estado na liderança nacional do ensino fundamental, a boa ambiência dos negócios, a ausência de querelas políticas internas e o apoio da população ao seu governo”.



Tudo isto, segundo o secretário, sustentam o prestígio do Ceará junto aos mercados investidores.

Maia Júnior mostra à coluna um rol com mais de 30 grandes empresas nacionais e multinacionais com as quais o Estado negocia para a implantação de novos empreendimentos em sua geografia.

Ele revela que, neste momento, em parceria com a Federação das Indústrias (Fiec) e com uma grande corporação nacional, o governo cearense finaliza entendimentos para a instalação de um Hub de Comércio Exterior, “que terá Pecém como âncora de suas importações e exportações, aí incluídos veículos multimarcas e autopeças e acessórios importados”.



O secretário, alegando cláusula de confidencialidade, omitiu o nome do grupo empresarial, mas adiantou que “tudo está muito bem adiantado”, devendo ser anunciado ao longo do próximo mês de janeiro.

DUPLICAÇÃO

Titular da Superintendência de Obras Públicas (SOP) do governo do Ceará, o engenheiro Francisco Quintino Vieira já informou o governador Camilo Santana que, até o fim do próximo mês de fevereiro, estará pronta a duplicação da CE-155, rodovia que liga a BR-222, no distrito de Primavera, em Caucaia, ao Porto do Pecém.



Mas o pavimento da estrada está sendo feito em asfalto e não em concreto, como se pretendia, o que reduzirá a sua vida útil. O tráfego ali é continuará sendo muito pesado, necessitando, pois, de uma pista de pavimento rígido.

Detalhe: o que atrasava a obra já foi resolvido: os postes da Enel, que se encontrava no meio da duplicação, estão sendo removidos para terras privadas à margem da rodovia, com o que os serviços ganharão mais velocidade.

CIMENTO

Por falta de cimento a construção civil e as obras rodoviárias do Ceará não sofrerão solução de continuidade.

A Companhia de Cimento Apodi está investindo R$ 360 milhões na ampliação de sua fábrica do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), que será duplicada.



Por sua vez, a Votorantim investe R$ 200 milhões em sua unidade cimenteira na mesma área do CIPP, a qual será também ampliada.



LEITE EM PÓ

Atenção! Antes de chegar fevereiro de 2021, a cearense Betânia Lácteos, empresa líder do mercado de lacticínios no Nordeste, inaugurará sua moderna fábrica de leite em pó, em implantação nas cercanias da cidade de Morada Nova.

A informação é do secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior.

PEDOFILIA

Cresce no país, inclusive em alguns setores da mídia, um movimento para considerar doença a pedofilia, que é crime dos mais horrorosos.

Ou seja, quem estupra uma criança seria, segundo esse movimento, um doente que precisa de tratamento e não um criminoso movido pelos instintos mais primitivos.



A pedofilia é algo tão abominável e odiento, que até nos presídios o pedófilo é rejeitado, tratado de forma radical e tem o mal cortado pela raiz.



SESI-CEARÁ

Cinco mil máscaras de tecido para a proteção contra a propagação da Covid-19 foram doadas pelo Sesi – organismo do Sistema Fiec – à Secretaria de Administração Penitenciária.

Elas serão distribuídas à população carcerária do Ceará.

DOMÉSTICAS

O emprego doméstico foi um dos mais afetados pela pandemia da COVID-19. Foram perdidos 1.664.000 (equivalente a 26,51%) postos de trabalho, entre trabalhadores formais, informais e diaristas, de acordo com a PNAD Avançada do IBGE do terceiro trimestre de 2020.



Para evitar mais demissões e estimular a recontratação de milhares de empregados domésticos, a ONG Instituto Doméstica Legal pressiona o Congresso Nacional para que paute, ainda neste ano, o PL 1.766/2019 que propõe a volta e a prorrogação por mais cinco anos da dedução do INSS do empregador doméstico no Imposto de Renda.



Esse benefício atendia milhares de empregadores.

CAINDO

Em linha com as bolsas asiáticas, que fecharam em queda, as da Europa também operam em baixa na manhã desta terça-feira.

A causa é o avanço dos casos de coronavírus, e isto também derrubou os preços do petróleo nos primeiros pregões de hoje.

LEILÃO

Durou menos de 30 minutos o leilão em que s subsidiárias brasileiras da Telefónica, América Móvil e Telecom Itália compraram por R$ 16,5 bilhões a área de telefonia móvel da Oi, que tem 36,5 milhões de clientes que serão repartidos entre as três vencedoras.

O trio vencedor é dono das marcas Vivo, Claro e Tim.