Phenon 300MED recebe certificação nos EUA e na Europa

Em comunicado transmitido a esta coluna, a Embraer informa que seu jato executivo Phenom 300MED recebeu o Certificado de Tipo Suplementar (STC, na sigla em inglês) da Federal Aviation Administration (FAA), agência reguladora dos Estados Unidos, e da European Aviation Safety Agency, equivalente da União Europeia.

O jato é uma versão aeromédica (Medevac) exclusiva para as aeronaves da série Phenom 300, que há dez anos consecutivos é o jato leve mais vendido do mundo.

O STC foi implementado pelo Centro de Serviços da Embraer em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos. A aeronave será operada pela Grandview Aviation, empresa de fretamento de voo.

“É uma satisfação anunciarmos a certificação do Phenom 300MED pela FAA e EASA”, disse Marsha Woelber, Vice-Presidente Global de Suporte ao Cliente da Aviação Executiva e Pós-Venda da Embraer Serviços & Suporte. “A solução Medevac agrega valor a um produto líder de mercado, que é a série Phenom 300, combinando seus recursos exclusivos com uma solução médica abrangente.”

O interior aeromédico do Phenom 300MED foi especificado pela Embraer e desenvolvido e certificado pela umlaut, empresa que faz parte do grupo Accenture, utilizando equipamentos da Aerolite. A Aerolite desenvolveu a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especificamente para o Phenom 300MED.

Além disso, a umlaut realizou um teste de evacuação para garantir que dois pacientes totalmente incapacitados pudessem ser evacuados de acordo com os requisitos de certificação. A solução MedevacC, que está disponível para aeronaves novas e em serviço, é instalada exclusivamente pela rede de Serviços e Suporte da Embraer, assegurando qualidade, confiabilidade e experiência de serviço, diretamente do fabricante.

O Phenom 300MED beneficia-se da plataforma líder na categoria de jatos leves, com baixos custos operacionais, alta flexibilidade de missão e aviônica de última geração, além da velocidade e do alcance. Com altitude de cabine de 6.600 pés, passageiros e tripulação desfrutam de mais oxigênio na cabine. Esse recurso equivale a uma experiência de voo mais saudável, essencial para a equipe médica e para o atendimento ao paciente.

A Embraer e a umlaut desenvolveram um conjunto abrangente de alternativas de configuração para o Phenom 300MED. Essas alternativas incluem uma ou duas macas, capacidade de transportar uma incubadora e equipamentos médicos adicionais.

A aeronave também possui acabamento de nível hospitalar. Como uma solução Medevac desenvolvida em colaboração com as principais empresas do setor, o Phenom 300MED foi projetado para ser configurado de forma rápida e fácil para atender às diversas necessidades dos profissionais de saúde e dos pacientes. A aeronave é projetada para converter o seu interior de transporte executivo para Medevac em menos de 5 horas.

O jato se diferencia pela integração do equipamento médico da Aerolite, empresa líder em design, engenharia, produção e instalação de interiores aeromédicos. Com mais de 500 interiores MEDEVAC entregues, a Aerolite oferece a combinação ideal de equipamentos para a missão.

O Phenom 300E é o jato single-pilot mais rápido e de maior alcance, com uma velocidade máxima de cruzeiro de 464 nós (859 km/h) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes nas condições NBAA IFR. Com a melhor performance de subida e desempenho de pista da sua classe, o Phenom 300E tem custos de operação e de manutenção menores do que seus concorrentes.

A aeronave voa a uma altitude de 45 mil pés (13.716 metros), propulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1, com 3.478 libras de empuxo cada. O Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o DNA de design da Embraer e um dos maiores bagageiros de sua categoria. As maiores janelas de sua classe proporcionam luz natural abundante na cabine e no toalete. O conforto dos assentos, com capacidade de reclinação e amplo movimento, é acentuado pela melhor pressurização de cabine entre os jatos leves (altitude máxima de 6.600 pés).